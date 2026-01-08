淡金高架橋吊裝 今起至3月15日夜間施工 分階段交管

新北淡北道路工程正如火如荼推進，淡金路高架橋鋼構吊裝作業將在1月8日起配合夜間施工，分階段實施交通管制，封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段。

淡北道路在淡水端設有淡金路及中正東路兩處匝道，提供淡海新市鎮與淡水市區車流進入淡北道路。其中淡金路匝道位於淡海輕軌下方，採高架橋方式跨越捷運淡水線軌道，並於捷運外側銜接平面道路。

新北市新工處表示，淡金路高架橋已完成橋梁基礎與墩柱等下部結構，為降低施工期間對交通影響，後續上部鋼構節塊將改於夜間安排吊裝作業，施工時間為1月8日起至3月15日，每天夜間10時至翌日清晨6時施作，期間將封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口部分路段。

新北工務局長馮兆麟指出，淡北道路各工區施工進度同步推進，除淡金路高架橋，關渡大橋匝道內主線高架橋已進行懸臂工法工作車組裝，北市端工區正辦理交通維持調整及管線遷移作業。整體工程拚2029年完工，通車後可望紓解台2線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，縮短淡水往返北市的通勤時間。