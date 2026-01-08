聽新聞
接管最大挑戰：施工困難或釘子戶 衛工處：軟硬兼施完成任務

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市的汙水下水道接管率已經達到8成3，僅剩1成多未接管，不過剩下的都是「最難接管戶」。圖／北市衛工處提供
台北市的汙水下水道接管率已經達到8成3，僅剩1成多未接管，不過剩下的都是「最難接管戶」。圖／北市衛工處提供

台北市家庭汙水接管率已達到8成3，儘管剩1成多未接管，但剩下的都是「最難接管戶」，工程人員為達接管任務，除必須克服地質工程等困難施工外；面對類似釘子戶不願接管的少數住戶，也須「軟硬兼施」，才能完成「不可能的任務」。

衛工處工務科股長李宗翰說，隨著汙水接管率愈來愈高，剩下未接管的，都是施工相對困難的工程，以北投區關渡里為例，因位於淡水河口，周邊有關渡碼頭、關渡水岸公園及關渡自然公園等生態環境，但該地區受限於地下水位高、地質土層軟弱，及部分建物為海砂屋等問題，使汙水下水道管線布設困難。

他回憶，當年衛工處足足費時6年，才突破軟弱地質、老舊建物、海砂屋等施工障礙，在關渡里新增2265戶汙水接管。甚至為提升關渡里接管率，衛工處還以不同的設計思維專人駐點，不斷與里民溝通，在施工、設計團隊努力、及里長張淑綢大力支持，才順利埋設1500公尺的分管網，並協助關渡醫院及代辦關渡國中完成汙水接管，現已將接管率提升至58.38％。

甚至被視為「蛋黃中蛋黃」的大安區，其實也還是有零星建築還沒汙水接管，李坦言，有些建物因後巷沒退縮，導致無法符合法規規定，當要接管時就會遇施工困難，施工人員只能先以限期改善要求配合，另就是與住戶溝通。

李說，過去就曾遇過堅決不願配合的釘子戶，遇到這樣的住戶，除祭出法規要求，也必須跟住戶多溝通，尤其當僅剩一、兩戶未接管，這些少數住戶也會有來自鄰居的壓力。

衛工處近5年的接管經驗，僅有2戶是用強拆方式接汙水管，其餘都是透過多溝通，完成接管任務。

北市改成效統包 拚2032年達標9成汙水接管率

北市仍有近19萬戶汙水未接管，目標2032年接管率9成，目前83.19％，為提升汙水接管率，衛工處將傳統接管工程改採「設...

