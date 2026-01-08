聽新聞
北市改成效統包 拚2032年達標9成汙水接管率
北市仍有近19萬戶汙水未接管，目標2032年接管率9成，目前83.19％，為提升汙水接管率，衛工處將傳統接管工程改採「設計結合施工」的成效式統包，本月上網招標，鼓勵廠商引進新技術、工法，可以「因地制宜」，預計年增1萬戶以上接管。
台北市長蔣萬安第一任期即將結束，因汙水管位於地底下，常被視為「看不到的政績」，不過北市府為加速接管率達9成，本次以士林區、北投區、大安區及文山區4個行政區為主要施工範圍，區分為北區及南區等兩標。
北市目前未接管住戶，包括施工困難、住戶不願配合室內改管、違建、管線障礙等，這19萬戶零星分布在12個行政區。
這次改為統包模式，規畫設計科長王凱民說，可以讓廠商找設計廠商，針對不同建物型態達到接管目標，也可與住戶面對面溝通協調，公部門也會協助。
楊姓市民說，接管確實有助社區環境更整潔，每年都會固定抽水肥，味道非常臭，甚至氣味2、3天都散不掉，有些人那幾天更不敢把車停在地下室，若每個月只多不到100元，除了管理上會更方便，也可以讓社區品質環境更好、更完善，避免定期找廠商或化糞池爆掉的狀況。
衛工處表示，為了避免過去傳統接管工程，施工人員到住戶端後，才發現施工困難、違建等問題無法施作，這次改為藉由施工經驗豐富的統包廠商，先完整踏勘及調查後，再統籌辦理設計與施工，並針對各種未接管態樣，提出可行性替代施工方案。
衛工處說，採統包工程後，廠商資格為「E101011甲等綜合營造業」、「E103071地下管線工程專業營造業」，或由兩者共同投標，以最有利標決標，本項工程採購預算金額約3億5200萬6000元。
