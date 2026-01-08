聽新聞
0:00 / 0:00

北市改成效統包 拚2032年達標9成汙水接管率

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市仍近19萬戶未汙水接管分散12行政區，目標2032年接管率9成，目前接管率為83.19％。圖／台北市衛工處提供
北市仍近19萬戶未汙水接管分散12行政區，目標2032年接管率9成，目前接管率為83.19％。圖／台北市衛工處提供

北市仍有近19萬戶汙水未接管，目標2032年接管率9成，目前83.19％，為提升汙水接管率，衛工處將傳統接管工程改採「設計結合施工」的成效式統包，本月上網招標，鼓勵廠商引進新技術、工法，可以「因地制宜」，預計年增1萬戶以上接管。

台北市長蔣萬安第一任期即將結束，因汙水管位於地底下，常被視為「看不到的政績」，不過北市府為加速接管率達9成，本次以士林區、北投區、大安區及文山區4個行政區為主要施工範圍，區分為北區及南區等兩標。

北市目前未接管住戶，包括施工困難、住戶不願配合室內改管、違建、管線障礙等，這19萬戶零星分布在12個行政區。

這次改為統包模式，規畫設計科長王凱民說，可以讓廠商找設計廠商，針對不同建物型態達到接管目標，也可與住戶面對面溝通協調，公部門也會協助。

楊姓市民說，接管確實有助社區環境更整潔，每年都會固定抽水肥，味道非常臭，甚至氣味2、3天都散不掉，有些人那幾天更不敢把車停在地下室，若每個月只多不到100元，除了管理上會更方便，也可以讓社區品質環境更好、更完善，避免定期找廠商或化糞池爆掉的狀況。

衛工處表示，為了避免過去傳統接管工程，施工人員到住戶端後，才發現施工困難、違建等問題無法施作，這次改為藉由施工經驗豐富的統包廠商，先完整踏勘及調查後，再統籌辦理設計與施工，並針對各種未接管態樣，提出可行性替代施工方案。

衛工處說，採統包工程後，廠商資格為「E101011甲等綜合營造業」、「E103071地下管線工程專業營造業」，或由兩者共同投標，以最有利標決標，本項工程採購預算金額約3億5200萬6000元。

延伸閱讀

北市最快9月營養午餐全面免費…估全年20多億元 1校長：應無排擠效應

北市汙水接管率高達83%剩「最難接管戶」 軟硬兼施才能達不可能任務

竹縣、北市同列財力第一級須自籌最高 縣府：縣款支出變多

蔣家軍佈局？北市前副發言人郭音蘭投入議員初選 打造更美好中正萬華

相關新聞

原訂去年完工 三鶯線仍在測試 地方苦等通車

捷運三鶯線原定去年12月完工，但至今仍在裝修與測試階段，外界質疑跳票。新北捷運局表示，12月啟動2波大規模穩定測試，詳細...

淡金高架橋吊裝 今起至3月15日夜間施工 分階段交管

新北淡北道路工程正如火如荼推進，淡金路高架橋鋼構吊裝作業將在1月8日起配合夜間施工，分階段實施交通管制，封閉淡金路與中正...

北市改成效統包 拚2032年達標9成汙水接管率

北市仍有近19萬戶汙水未接管，目標2032年接管率9成，目前83.19％，為提升汙水接管率，衛工處將傳統接管工程改採「設...

接管最大挑戰：施工困難或釘子戶 衛工處：軟硬兼施完成任務

台北市家庭汙水接管率已達到8成3，儘管剩1成多未接管，但剩下的都是「最難接管戶」，工程人員為達接管任務，除必須克服地質工...

尖峰班次已最密 淡水信義線擁擠恐無解

淡水信義線和板南線是雙北重要交通動脈，近來有乘客反映，部分車站尖峰時段擠不上車，盼提高運輸量能。台北捷運公司表示，旅運數...

私改套房惹議 北觀處三芝遊客中心回歸公眾使用

北觀處三芝遊客中心日前遭踢爆被改裝為套房，地方質疑使用不符公共設施定位，批公部門帶頭違規。立委洪孟楷昨安排考察，北觀處長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。