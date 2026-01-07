新北三芝遊客中心改裝成10間套房挨批 處長曝原因…考察回歸公共空間

北觀處三芝遊客中心日前遭踢爆被改裝為套房，地方質疑使用不符公共設施定位，批公部門帶頭違規。立委洪孟楷昨安排考察，北觀處長陳煜川坦言，去年將遊客中心改裝為套房是為照顧新進同仁，做為備勤空間使用，未來將轉型為支持地方創生的公共空間，2月會有具體方案。

三芝遊客中心被改裝為9間套房及1間行政套房，建管與公安申報也未通過，消息傳出後，地方為之譁然。洪孟楷昨在三芝區公所安排北海岸交通觀光建設考察。

新北市議員鄭宇恩指出，三芝遊客中心館舍用途變更，不僅未符合土地使用分區規定，也未依規定申請室內裝修，更重要的是，這樣的調整未回應三芝鄉親對地方觀光發展的期待。她說，諾遊客中心恢復對外開放，建議後續可引進藝術家及在地餐飲進駐，結合地方創生，同時蒐集更多三芝名人史料，規畫常設展與特展，豐富遊客中心的藝文與觀光資源。

北觀處表示，近期三芝遊客中心使用定位引發的爭議，已明確以「開放公眾使用」做為整體空間運用原則，未來將回歸公共設施功能，回應地方對公共性與使用正當性的期待。未來無論結合地方創生計畫等建議，北觀處後續將納入整體規畫方向，預計於農曆年前整合活動、規畫期程，透過系列活動帶動人潮，活絡三芝地方觀光產業。

洪孟楷表示，考察會議達成結論，包括北觀處在將遊客中心作為宿舍使用前，未與地方充分溝通，造成外界誤解，已理解問題所在，承諾不再做為宿舍使用，未來遊客中心將全面對外開放。

與會者要求北觀處重新檢討遊客中心的活化方向，未來展覽與空間規畫須強化在地連結，包括規畫互動式展覽、AR、VR等內容，並重新思考「三芝名人館」的定位，不再侷限過往歷史人物，也可納入對地方有貢獻的當代人士。