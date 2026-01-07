淡水國民運動中心重啟試營運 打造全新運動體驗

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國民運動中心重啟，試營運期間免費，邀請民眾多加使用。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國民運動中心重啟，試營運期間免費，邀請民眾多加使用。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區國民運動中心，從去年九月開始由舞動陽光接手經營後，經過105天的重新整修，今(7)日舉辦重啟活動，董事長表示，淡水國民運動中心是在地重要的公共運動據點，希望透過更完善的設備以及更溫暖的服務，陪伴每一位市民找到屬於自己的運動節奏，並以多元課程鼓勵不同年齡層養成運動習慣，邀請市民朋友把握試營運免費期間親自來感受全新的淡水運動中心。

淡水國民運動中心由舞動陽光股份有限公司接手營運，除推動匹克球、羽球、籃球皆能使用的共融運動空間、空調設備換新，最大亮點健身房全面擴建至300坪，成為為雙北規模最大的健身房，另外游泳池更新空調系統與進排氣設備，同時新增加溫系統確保水溫全年達30度C，游泳池淋浴空間亦進行全面更新，提升明亮度、收納與使用舒適度。

為了滿足多元運動需求，淡水運動中心同步新建器械皮拉提斯教室，團體課程空間也大幅提升，推出160堂以上的團體課課程，鼓勵市民朋友探索不同團體運動課程。此外，四樓戶外多功能空間換上全新人工草皮並新增高爾夫推桿區，期盼以專業動線設計、器材全面汰換增設，打造更安全、流暢且具有挑戰性的訓練環境，希望帶給每一位來到淡水市民，全新的運動體驗。

運動中心 淡水 健身房

