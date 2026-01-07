快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

淡海民主教育園區規劃曝光 國立台灣圖書館辦座談聽取地方意見

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡海民主教育園區將以「台灣民主」為核心主題，結合民主文物展示、台灣學館藏、文獻數位化與社區活動空間。 圖／紅樹林有線電視提供
淡海民主教育園區將以「台灣民主」為核心主題，結合民主文物展示、台灣學館藏、文獻數位化與社區活動空間。 圖／紅樹林有線電視提供

國立台灣圖書館在新北市淡水區崁頂市民活動中心，開辦淡海民主教育園區建設計畫之新北市淡海新市鎮文小六學校用地變更為文教區公開展覽前座談，目的是未來希望能夠將文小六用地變更成為文教區，打造國立圖書館等級的民主教育園區，此次藉由這場座談會來聽取地方意見。

國立台灣圖書館館長曹翠英表示，園區基地面積約2.57公頃、規劃5層樓量體、設置可容納250人的多功能展演廳的「國立台灣圖書館淡水民主教育園區」建設計畫，這次更首度對外揭露完整空間配置、期程與回饋方案，成為地方關注焦點。

曹翠英也指出，園區將以「台灣民主」為核心主題，結合民主文物展示、台灣學館藏、文獻數位化與社區活動空間，回應AI與數位典藏時代需求，也補足淡海新市鎮人口突破20萬後，長期不足的國家級文化與閱讀設施。依規劃，基地現為文小六學校用地，將循都市計畫個案變更為文教區，期程預計自今年開始分四年，至118年完成啟用。

國立台灣圖書館 淡水

延伸閱讀

影／關渡橋頭民間救護車撞翻麵包車 3人改乘119救護車送醫

屏東佳冬推動湧泉生態園區 先期評估8日說明會

新北市淡北道路淡金路高架橋夜間吊裝 明起分階段交管至3月中

淡海民主教育園區座談會 民眾關切自修空間與醫療量能

相關新聞

新北三芝遊客中心改裝成10間套房挨批 處長曝原因…考察回歸公共空間

北觀處三芝遊客中心日前遭踢爆被改裝為套房，地方質疑使用不符公共設施定位，批公部門帶頭違規。立委洪孟楷昨安排考察，北觀處長...

人口成長帶動通勤需求 淡水信義線尖峰擁擠成難題

淡水信義線是雙北重要通勤動脈，近年隨淡水人口成長，平日尖峰時段壅擠問題屢遭民眾反映。對此，台北捷運公司表示，依現行旅運數...

避免重蹈內科塞車惡夢 李四川：北士科打造智能園區引無人駕駛

輝達落腳北士科，不過議員憂心北士科周邊交通配套，憂心北士科成下一個內科塞車2.0？北市副市長李四川表示，北市府現在正規畫...

中央經費卡關 北部TPASS靠地方最多撐6個月

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，新北市府已編列地方負擔款約1...

AI正夯 新北市勞工大學9門AI課程開搶

人工智慧快速發展，新北市勞工局指出，本期勞工大學規畫9門AI相關課程，內容涵蓋「生成式AI職場應用」、「AI生活應用」、...

拚總預算過關…尚有4委員會未審完 北市議長：下周三大會討論

台北市政府今年度總預算，今天議會臨時會第一次大會，不過許多預算都還在委員會審查，許多仍暫擱，議長戴錫欽今表示，預計下周二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。