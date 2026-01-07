淡海民主教育園區規劃曝光 國立台灣圖書館辦座談聽取地方意見

國立台灣圖書館在新北市淡水區崁頂市民活動中心，開辦淡海民主教育園區建設計畫之新北市淡海新市鎮文小六學校用地變更為文教區公開展覽前座談，目的是未來希望能夠將文小六用地變更成為文教區，打造國立圖書館等級的民主教育園區，此次藉由這場座談會來聽取地方意見。

國立台灣圖書館館長曹翠英表示，園區基地面積約2.57公頃、規劃5層樓量體、設置可容納250人的多功能展演廳的「國立台灣圖書館淡水民主教育園區」建設計畫，這次更首度對外揭露完整空間配置、期程與回饋方案，成為地方關注焦點。

曹翠英也指出，園區將以「台灣民主」為核心主題，結合民主文物展示、台灣學館藏、文獻數位化與社區活動空間，回應AI與數位典藏時代需求，也補足淡海新市鎮人口突破20萬後，長期不足的國家級文化與閱讀設施。依規劃，基地現為文小六學校用地，將循都市計畫個案變更為文教區，期程預計自今年開始分四年，至118年完成啟用。