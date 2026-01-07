寒冬中送暖 大汐止獅子會捐厚德里共餐加菜金

汐止區厚德里每個星期三固定舉辦的老人共餐，今年邁入第14個年頭，志工媽媽們都會準備拿手好菜，招待長輩，特別的是，今(7)日大汐止獅子會來做社會服務，不但捐加菜金，一行人還貼心的幫長輩們打菜，雖然天氣冷颼颼，卻讓人感受到滿滿的溫暖。

汐止厚德里老人共餐，一辦就是14年，換算下來，就有將近9萬個便當，所以這裡的長輩們早就習慣每個星期一次的午餐約會，值得一提的是，這星期三大汐止獅子會再度來關心，還帶了加菜金來，希望能夠盡點心意，支持厚德里共餐能夠長久辦下去。

大汐止獅子會長陳舜鑫表示，很榮幸受到厚德里長陳有諒的邀請來活動中心做社會服務，支持老人共餐，希望每老人家都能吃飽飽、穿暖暖的回家，最近氣溫驟降，也再次提醒大家，出門一家要注意保暖，起床的時候一定要讓身體回溫再下床，讓身體保持活力健康。

厚德里長陳有諒說，大汐止獅子會知道里內每個星期三都免費提供長輩共餐，所以從創會以來，第一屆到第三屆，每一年都有來厚德里做老人共餐的社會服務，還有包括每一年的老人尾牙餐會，做愛心不落人後，取之於社會、用之於社會，也會贊助經費，今天很感謝大汐止獅子會今天來參與老人共餐，看到長輩們都吃的很開心。