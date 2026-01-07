快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

寒冬中送暖 大汐止獅子會捐厚德里共餐加菜金

觀天下／ 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導
大汐止獅子會贊助共餐加菜金，支持厚德里共餐能夠長久辦下去。 圖／觀天下有線電視提供
大汐止獅子會贊助共餐加菜金，支持厚德里共餐能夠長久辦下去。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區厚德里每個星期三固定舉辦的老人共餐，今年邁入第14個年頭，志工媽媽們都會準備拿手好菜，招待長輩，特別的是，今(7)日大汐止獅子會來做社會服務，不但捐加菜金，一行人還貼心的幫長輩們打菜，雖然天氣冷颼颼，卻讓人感受到滿滿的溫暖。

汐止厚德里老人共餐，一辦就是14年，換算下來，就有將近9萬個便當，所以這裡的長輩們早就習慣每個星期一次的午餐約會，值得一提的是，這星期三大汐止獅子會再度來關心，還帶了加菜金來，希望能夠盡點心意，支持厚德里共餐能夠長久辦下去。

大汐止獅子會長陳舜鑫表示，很榮幸受到厚德里長陳有諒的邀請來活動中心做社會服務，支持老人共餐，希望每老人家都能吃飽飽、穿暖暖的回家，最近氣溫驟降，也再次提醒大家，出門一家要注意保暖，起床的時候一定要讓身體回溫再下床，讓身體保持活力健康。

厚德里長陳有諒說，大汐止獅子會知道里內每個星期三都免費提供長輩共餐，所以從創會以來，第一屆到第三屆，每一年都有來厚德里做老人共餐的社會服務，還有包括每一年的老人尾牙餐會，做愛心不落人後，取之於社會、用之於社會，也會贊助經費，今天很感謝大汐止獅子會今天來參與老人共餐，看到長輩們都吃的很開心。

獅子會 汐止 老人共餐

延伸閱讀

北台灣生活圈房市熱區 林口、龜山跌出榜外 汐止擠前十

亂扔垃圾下樓！汐止醉漢失控大鬧 警消破門壓制送醫

奉母娘旨意 汐止區王母救世宮再捐水箱消防車

汐止北山大橋3車同時誤闖機車道…1車還逆向 國3增匝道被視為根本解方

相關新聞

新北三芝遊客中心改裝成10間套房挨批 處長曝原因…考察回歸公共空間

北觀處三芝遊客中心日前遭踢爆被改裝為套房，地方質疑使用不符公共設施定位，批公部門帶頭違規。立委洪孟楷昨安排考察，北觀處長...

人口成長帶動通勤需求 淡水信義線尖峰擁擠成難題

淡水信義線是雙北重要通勤動脈，近年隨淡水人口成長，平日尖峰時段壅擠問題屢遭民眾反映。對此，台北捷運公司表示，依現行旅運數...

避免重蹈內科塞車惡夢 李四川：北士科打造智能園區引無人駕駛

輝達落腳北士科，不過議員憂心北士科周邊交通配套，憂心北士科成下一個內科塞車2.0？北市副市長李四川表示，北市府現在正規畫...

中央經費卡關 北部TPASS靠地方最多撐6個月

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，新北市府已編列地方負擔款約1...

AI正夯 新北市勞工大學9門AI課程開搶

人工智慧快速發展，新北市勞工局指出，本期勞工大學規畫9門AI相關課程，內容涵蓋「生成式AI職場應用」、「AI生活應用」、...

拚總預算過關…尚有4委員會未審完 北市議長：下周三大會討論

台北市政府今年度總預算，今天議會臨時會第一次大會，不過許多預算都還在委員會審查，許多仍暫擱，議長戴錫欽今表示，預計下周二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。