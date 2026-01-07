柑仔店也能守護失智者 平溪不老長智村獲國家級認證

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「平溪不老長智村」建構失智症整合照護與社區支持體系，獲「第28屆國家生技醫療品質獎暨 SNQ 國家品質標章－公益服務類」認證。圖／新北衛生局提供
「平溪不老長智村」建構失智症整合照護與社區支持體系，獲「第28屆國家生技醫療品質獎暨 SNQ 國家品質標章－公益服務類」認證。圖／新北衛生局提供

新北衛生局推估，新北市失智人口逾6萬人，為全國失智人口最多縣市，面對快速成長照顧需求，新北市府推動失智友善與在地老化照顧政策，其中的「平溪不老長智村」整合衛生、社政、民政等跨局處資源，建構失智症整合照護與社區支持體系，今天獲「第28屆國家生技醫療品質獎暨 SNQ 國家品質標章－公益服務類」認證。

衛生局長照處長林惠萍表示，高齡化程度居全國前段的平溪區，市府因應偏鄉醫療可近性不足及資源分散等挑戰，以社區為核心的失智友善示範模式，結合在地居民、商家、志工與專業服務體系，將照顧支持融入日常生活場域，協助失智者在熟悉的社區中持續生活，「平溪不老長智村」已成全國具指標性的失智友善社區案例。

她舉例，在平溪老街、十分及菁桐車站老街店家都已發展成失智友善商家，店家對附近長者都非常清楚，過去就曾有一名失智阿嬤每天都至雜貨店買罐頭，店家老闆懷疑阿嬤可能有失智現象，後來提醒阿嬤兒子，經過衛生單位篩檢確認是失智，另也常發生有長輩迷路等情形，商家都主動關心並協助通知家屬，自然而然形成失智友善社區。

衛生局說，新北市於2023年擴大推動板橋區失智友善社區，自2025年全面啟動29個行政區，廣邀公私部門加入失智友善守護站行列，目前全市累計建置約5500家失智友善守護站，逐步形塑涵蓋全市的失智友善支持網絡。

林惠萍表示，未來將持續深化醫療與長照服務布建，強化公共識能推廣與友善環境營造，推動更多具可複製性與可擴散性的社區照顧模式，讓失智者及其家庭能夠在地安老、安心生活。

失智者 衛生局 新北

