快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

瑞芳區弓橋里增設YouBike站 預計六月前完成啟用

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
增設YouBike公共自行車站點串聯景點，提升觀光便利性，並促進地方觀光與低碳交通發展。 圖／觀天下有線電視提供
增設YouBike公共自行車站點串聯景點，提升觀光便利性，並促進地方觀光與低碳交通發展。 圖／觀天下有線電視提供

為提升猴硐地區及周邊觀光動線與交通便利性，立法委員廖先翔與相關單位前往甕仔壇橋遊客中心一帶進行會勘，評估增設YouBike公共自行車站點，期盼透過綠色運具串聯景點，便利民眾與遊客通行，預計最快六月前完成設置並啟用。

弓橋里長朱靜琪表示，猴硐地區平時不僅有來自瑞芳的民眾進出，騎乘腳踏車與徒步遊客也相當多，部分民眾走路進來後感到疲累，便希望能改以自行車返回。此外，大型遊覽車停靠甕仔壇橋遊客中心時，遊客若要前往猴硐聚落或車站，YouBike將成為相當便利的代步工具，因此認為該地點非常適合設置站點。

立法委員廖先翔表示，目前評估的設站位置包含甕仔壇橋遊客中心及礦工文史館周邊，希望鼓勵民眾到訪活動與觀光地區時，多加利用大眾運輸工具，再搭配YouBike深入探索地方景點，發現猴硐地區的自然與人文之美。

廖先翔也指出，經與相關單位會勘確認後，將儘速辦理進行作業，目標在六月之前完成YouBike站啟用，進一步提升觀光便利性，並促進地方觀光與低碳交通發展。

猴硐 YouBike 廖先翔

延伸閱讀

續拿TPASS當訴求 民進黨批：藍白卡總預算 為難通勤族

原有練球場地不夠用 汐止區崇義高中盼修建第二棒球場

汐止區崇德國小光電球場就差地坪 立委爭取明年施作

翻轉「最恐怖車站」負評！台鐵汐科站增設出口施工中 遮雨設施待克服

相關新聞

新北三芝遊客中心改裝成10間套房挨批 處長曝原因…考察回歸公共空間

北觀處三芝遊客中心日前遭踢爆被改裝為套房，地方質疑使用不符公共設施定位，批公部門帶頭違規。立委洪孟楷昨安排考察，北觀處長...

人口成長帶動通勤需求 淡水信義線尖峰擁擠成難題

淡水信義線是雙北重要通勤動脈，近年隨淡水人口成長，平日尖峰時段壅擠問題屢遭民眾反映。對此，台北捷運公司表示，依現行旅運數...

避免重蹈內科塞車惡夢 李四川：北士科打造智能園區引無人駕駛

輝達落腳北士科，不過議員憂心北士科周邊交通配套，憂心北士科成下一個內科塞車2.0？北市副市長李四川表示，北市府現在正規畫...

中央經費卡關 北部TPASS靠地方最多撐6個月

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，新北市府已編列地方負擔款約1...

AI正夯 新北市勞工大學9門AI課程開搶

人工智慧快速發展，新北市勞工局指出，本期勞工大學規畫9門AI相關課程，內容涵蓋「生成式AI職場應用」、「AI生活應用」、...

拚總預算過關…尚有4委員會未審完 北市議長：下周三大會討論

台北市政府今年度總預算，今天議會臨時會第一次大會，不過許多預算都還在委員會審查，許多仍暫擱，議長戴錫欽今表示，預計下周二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。