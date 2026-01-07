瑞芳區弓橋里增設YouBike站 預計六月前完成啟用
為提升猴硐地區及周邊觀光動線與交通便利性，立法委員廖先翔與相關單位前往甕仔壇橋遊客中心一帶進行會勘，評估增設YouBike公共自行車站點，期盼透過綠色運具串聯景點，便利民眾與遊客通行，預計最快六月前完成設置並啟用。
弓橋里長朱靜琪表示，猴硐地區平時不僅有來自瑞芳的民眾進出，騎乘腳踏車與徒步遊客也相當多，部分民眾走路進來後感到疲累，便希望能改以自行車返回。此外，大型遊覽車停靠甕仔壇橋遊客中心時，遊客若要前往猴硐聚落或車站，YouBike將成為相當便利的代步工具，因此認為該地點非常適合設置站點。
立法委員廖先翔表示，目前評估的設站位置包含甕仔壇橋遊客中心及礦工文史館周邊，希望鼓勵民眾到訪活動與觀光地區時，多加利用大眾運輸工具，再搭配YouBike深入探索地方景點，發現猴硐地區的自然與人文之美。
廖先翔也指出，經與相關單位會勘確認後，將儘速辦理進行作業，目標在六月之前完成YouBike站啟用，進一步提升觀光便利性，並促進地方觀光與低碳交通發展。
