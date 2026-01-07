北市汙水接管率高達83%剩「最難接管戶」 軟硬兼施才能達不可能任務

台北市的汙水下水道接管率已經達到8成3，僅剩1成多未接管，不過剩下的都是最難接管戶，工程人員為達成接管任務，除克服地質工程等困難施工外；面對類似釘子戶不願接管的少數住戶，也必須「軟硬兼施」，才能達成「不可能的任務」。

北市衛工處工務科股長李宗翰說，隨著汙水接管率愈來愈高，剩下未接管的，都是施工相對困難的工程，以北投區關渡里為例，因位於淡水河口，周邊有關渡碼頭、關渡水岸公園及關渡自然公園等生態環境，但該地區受限於地下水位高、地質土層軟弱，及部分建物為海砂屋等問題，使汙水下水道管線布設困難。

他回憶，當年衛工處足足費時6年時間，才突破軟弱地質、老舊建物、海砂屋等施工障礙，在關渡里新增2265戶汙水接管。甚至為提升關渡里的接管率，衛工處還以不同的設計思維專人駐點，不斷與里民溝通，在施工、設計團隊的努力，及里長張淑綢大力支持，才順利埋設1500公尺的分管網，並協助關渡醫院及代辦關渡國中完成汙水接管，現已將關渡里污水接管率提升至58.38%。

甚至被視為「蛋黃中蛋黃」的大安區，其實也還是有零星建築還沒有汙水管接管，李宗翰坦言，有些建物因後巷沒有退縮，導致無法符合法規規定，當要接管時，就會遇到施工困難，施工人員只能先以限期改善要求配合退縮，另外，就是與住戶溝通。