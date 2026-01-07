快訊

避免重蹈內科塞車惡夢 李四川：北士科打造智能園區引無人駕駛

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
台北市副市長李四川。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

輝達落腳北士科，不過議員憂心北士科周邊交通配套，憂心北士科成下一個內科塞車2.0？北市副市長李四川表示，北市府現在正規畫要將北士科打造成「智能科學園區」，除了捷運路網不僅往台北、也會連結社子島、蘆社大橋，並且也會在北士科規畫試驗無人駕駛系統。

李四川說，他今天見了一位從美國回來、學都市計畫的賓州大學副教授學者，專門就科學園區的規畫有相當多研究，早上聽將近一小時簡報，針對科學園區部分，過去1.0是封閉式、後2.0圍牆打開分散、3.0是網聚、現在在科學院區採自理狀況。所以今天早上，也與對方討論，包括內湖當初沒有規畫園區的交通運輸，往後就會配合。

李也提到，去年他在杜拜爭取到2029年智慧交通協會（ ITS）世界大會在台北舉行，園區將規畫無人駕駛，做為園區與捷運站的接駁。

另外，李四川也提到捷運，目前北市府也正在規畫，北士科捷運不僅只有往台北，也會進入社子島，再由社子島連結社蘆大橋，直接到蘆洲捷運站，這個系統的橋梁部分也在規畫。

李四川說，他今天早上也拜託這位教授，原則上結合成大、還有顧問公司，到時候會做一個完整的規畫，讓北士科打造成智能科學園區，從交通到這裡的生活、產業，會有比較完整的規畫，市府會來執行，過去國內科學園區的都市計畫，其實都只有做產業部分，上次的都市計畫都有在考慮。

