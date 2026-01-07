快訊

人口成長帶動通勤需求 淡水信義線尖峰擁擠成難題

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡水信義線是雙北重要通勤動脈，近年隨淡水人口成長，平日尖峰時段壅擠問題屢遭民眾反映。記者張策／攝影
淡水信義線是雙北重要通勤動脈，近年隨淡水人口成長，平日尖峰時段壅擠問題屢遭民眾反映。對此，台北捷運公司表示，依現行旅運數據，整體運能仍高於實際需求，但地方民代則指出，淡水端通勤壓力長期存在，受限於系統結構，短期內難以單靠加班次改善。

台北捷運公司指出，各路線列車運行區間與班距規畫，係在兼顧實際運量與運輸資源使用效率的前提下，並依軌道設計配置及系統限制進行整體評估後訂定。依旅客量統計，目前淡水站至復興崗站間、平日尖峰時段往象山方向的最高旅客量約為每小時1萬0600人，而現行尖峰班距所提供的服務運能約為每小時1萬8400人，最高載客率約58%，整體運能仍高於實際旅客需求。

北捷強調，將持續觀察實際運量變化，並視情況進行滾動式調整，以提升運輸效率與服務品質。

新北市議員陳偉杰則表示，過去確實接獲不少民眾反映，平日通勤尖峰時段，淡水站、紅樹林站上車人潮眾多，列車經常一上車就已無座位，後續站點乘客更無座位，通勤負擔沉重，因此多次向台北捷運公司反映，希望能評估加密班距或其他因應作法。

不過陳偉杰指出，北捷回應，目前淡水信義線在尖峰時段的班距已是「最密狀態」，受限於北投—新北投支線切換、列車調度及車輛數量不足等結構性因素，短期內難以再增加班次，即使壓縮行車間隔，也缺乏多餘車廂可投入營運。他坦言，淡水端通勤壓力長期存在，但在現行系統條件下，確實難以透過單純加班次方式改善。

陳偉杰也補充，淡水站本身並非車站過度擁擠，而是通勤需求集中，無法讓所有乘客在起站就有座位，若要求列車僅為淡水站乘客保留座位、直達台北，對其他站點乘客並不公平；加上淡水信義線全線僅有雙股軌道，缺乏可供列車追越的設計，並不存在實施快車或跳蛙式運行的空間，相關問題屬於結構性限制。

新北市議員石一佑則回顧，板南線過去尖峰時段也曾出現嚴重擁擠情形，當時並非單靠地方反映就能解決，而是由新北市交通局、新北捷運局與台北捷運公司行車單位共同檢視實際乘車狀況，釐清壅塞發生的區段與原因。他指出，板南線當年因加班車起訖站調整，反而讓部分中段車站班次減少、壅塞加劇，後續是在系統允許範圍內，從仍有調整空間的時段「擠出」一班車，微幅縮短班距，才部分緩解通勤壓力。

石一佑表示，這類改善高度仰賴軌道條件與系統容量，是否能比照板南線經驗辦理，仍須視淡水信義線的實際限制與營運條件評估，並非每條路線都能複製相同解方。

淡水信義線是雙北重要通勤動脈，近年隨淡水人口成長，平日尖峰時段壅擠問題屢遭民眾反映。記者張策／攝影
台北捷運 淡水信義線 淡水

