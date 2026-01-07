AI正夯 新北市勞工大學9門AI課程開搶
人工智慧快速發展，新北市勞工局指出，本期勞工大學規畫9門AI相關課程，內容涵蓋「生成式AI職場應用」、「AI生活應用」、「AI輔助Excel數據分析」等實務主題，並首度開設「iPAS AI應用規劃師考照」課程，協助學員系統化培養AI應用能力，同時取得國家級證照，為履歷加值、拓展職涯發展空間。
新北市勞工局說，新北市勞工大學第2期課程即將開課，選課報名1月8日起至2月23日止，設籍、居住地或工作地在新北市的勞工皆可優先選課。
除AI課程外，勞工大學也推出多元實用課程，包括英、日、韓語、會計、水電修繕等熱門職能課程，以及勞動基準法、勞工保險、勞資爭議解析等勞動教育課程，協助勞工朋友在精進專業技能的同時，也能強化勞動法令知能，保障自身權益。
本學期課程持續於五股、三重、板橋致理科大及土城新北高工等四大校區開課，職能課程每學分1000元，勞動教育課程僅收取保證金，出席達標即可全額退還。
勞工局說，同時選修職能與勞動教育兩類課程者，職能課程學分費可享半價優惠，此外夫妻團報、新住民、原住民、身心障礙者及低收入戶等身分，另享學分費8折優待。詳細課程資訊請至「新北勞動雲－勞工大學」網站查詢。
