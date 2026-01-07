快訊

遭質疑海外價更低？ 金色三麥宣布台日同步下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

AI正夯 新北市勞工大學9門AI課程開搶

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北勞工大學1月8日開始報名，有9門AI課程可供選。圖／新北市勞工局提供
新北勞工大學1月8日開始報名，有9門AI課程可供選。圖／新北市勞工局提供

人工智慧快速發展，新北市勞工局指出，本期勞工大學規畫9門AI相關課程，內容涵蓋「生成式AI職場應用」、「AI生活應用」、「AI輔助Excel數據分析」等實務主題，並首度開設「iPAS AI應用規劃師考照」課程，協助學員系統化培養AI應用能力，同時取得國家級證照，為履歷加值、拓展職涯發展空間。

新北市勞工局說，新北市勞工大學第2期課程即將開課，選課報名1月8日起至2月23日止，設籍、居住地或工作地在新北市的勞工皆可優先選課。

除AI課程外，勞工大學也推出多元實用課程，包括英、日、韓語、會計、水電修繕等熱門職能課程，以及勞動基準法、勞工保險、勞資爭議解析等勞動教育課程，協助勞工朋友在精進專業技能的同時，也能強化勞動法令知能，保障自身權益。

本學期課程持續於五股、三重、板橋致理科大及土城新北高工等四大校區開課，職能課程每學分1000元，勞動教育課程僅收取保證金，出席達標即可全額退還。

勞工局說，同時選修職能與勞動教育兩類課程者，職能課程學分費可享半價優惠，此外夫妻團報、新住民、原住民、身心障礙者及低收入戶等身分，另享學分費8折優待。詳細課程資訊請至「新北勞動雲－勞工大學」網站查詢。

勞工局 職涯發展

延伸閱讀

最有愛年菜在台南！勞工局攜手7家庇護工場邀鄉親開運

中原大學獲大學品牌力學制標竿獎 私立一般大學第1名

搭上SpaceX太空夢！這些大學成低軌衛星、火箭發射人才基地

北台灣生活圈房市熱區 林口、龜山跌出榜外 汐止擠前十

相關新聞

中央經費卡關 北部TPASS靠地方最多撐6個月

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，新北市府已編列地方負擔款約1...

AI正夯 新北市勞工大學9門AI課程開搶

人工智慧快速發展，新北市勞工局指出，本期勞工大學規畫9門AI相關課程，內容涵蓋「生成式AI職場應用」、「AI生活應用」、...

拚總預算過關…尚有4委員會未審完 北市議長：下周三大會討論

台北市政府今年度總預算，今天議會臨時會第一次大會，不過許多預算都還在委員會審查，許多仍暫擱，議長戴錫欽今表示，預計下周二...

北市中小學營養午餐今年起全免費 侯友宜：中央要有統一做法

台北市宣布公私立中小學營養午餐今年起全面免費，被問及新北市是否考慮跟進，新北市長侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，但...

三鶯線還沒完工 關鍵因素新北捷運局說了

捷運三鶯線原定去年12月完工，但至今仍持續裝修與測試，外界關注何時完工。新北捷運局強調，12月啟動2波大規模的穩定測試，...

新北市淡北道路淡金路高架橋夜間吊裝 明起分階段交管至3月中

新北市為進行淡北道路淡金路高架橋鋼構吊裝作業，將自1月8日起配合夜間施工，分階段實施交通管制，封閉淡金路與中正東路交叉口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。