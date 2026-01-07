中央經費卡關 北部TPASS靠地方最多撐6個月

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，新北市府已編列地方負擔款約11億元可支應，並將依預算法規定，先行部分動支撥付運輸業者，以維持正常營運。市府人士預估，過去TPASS中央、地方各負擔約50％，若中央經費不下來，加上運量成長，最多撐6個月。

吳政諺指出，TPASS定期票屬攸關民生的重大交通延續性計畫，市府立場是全力確保政策延續，地方會做好必要配套，後續須視中央撥款情形與期程，再研議後續作法，並期盼中央透過其他方式來維持政策運作。

吳政諺也說，本月12日基北北桃4市交通局、處將聯合召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」，討論後續執行細節。

據了解，基北北桃都會通TPASS可用在捷運、公車、國道客運、台鐵、YouBike、輕軌，由4市將經費投入平台大水庫支應，去年4市共計負擔約50億元，其中新北約11.6億元，中央則對等補貼另外50億，總計4市支出100億元左右。

市府人士指出，今年4市編列的地方負擔費用與去年差距不大，若加上TPASS每年使用人次持續成長，若中央經費沒影挹注，最多撐6個月。

對此吳政諺回應，相關經費已請台北市公運處整體考量核算中，會在1月12日會議中一併討論。