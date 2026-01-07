快訊

遭質疑海外價更低？ 金色三麥宣布台日同步下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

聽新聞
0:00 / 0:00

中央經費卡關 北部TPASS靠地方最多撐6個月

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨近日指控藍白陣營阻擋中央政府總預算，並稱「基北北桃都會通（TPASS）」補助即將斷炊、2月起民眾將拿不到搭車優惠。圖為搭乘台鐵的民眾經過TPASS通道。記者潘俊宏／攝影
民進黨近日指控藍白陣營阻擋中央政府總預算，並稱「基北北桃都會通（TPASS）」補助即將斷炊、2月起民眾將拿不到搭車優惠。圖為搭乘台鐵的民眾經過TPASS通道。記者潘俊宏／攝影

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，新北市府已編列地方負擔款約11億元可支應，並將依預算法規定，先行部分動支撥付運輸業者，以維持正常營運。市府人士預估，過去TPASS中央、地方各負擔約50％，若中央經費不下來，加上運量成長，最多撐6個月。

吳政諺指出，TPASS定期票屬攸關民生的重大交通延續性計畫，市府立場是全力確保政策延續，地方會做好必要配套，後續須視中央撥款情形與期程，再研議後續作法，並期盼中央透過其他方式來維持政策運作。

吳政諺也說，本月12日基北北桃4市交通局、處將聯合召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」，討論後續執行細節。

據了解，基北北桃都會通TPASS可用在捷運、公車、國道客運、台鐵、YouBike、輕軌，由4市將經費投入平台大水庫支應，去年4市共計負擔約50億元，其中新北約11.6億元，中央則對等補貼另外50億，總計4市支出100億元左右。

市府人士指出，今年4市編列的地方負擔費用與去年差距不大，若加上TPASS每年使用人次持續成長，若中央經費沒影挹注，最多撐6個月。

對此吳政諺回應，相關經費已請台北市公運處整體考量核算中，會在1月12日會議中一併討論。

TPASS 國道客運

延伸閱讀

企業金牌認證！ 第三屆「新北企業精典獎」徵件開跑

中央總預算卡關恐衝擊TPASS 桃竹竹苗自籌僅能撐2個月

中央預算卡關恐衝擊TPASS！南市府將邀鄰近縣市商討 籲中央盡速審議

續拿TPASS當訴求 民進黨批：藍白卡總預算 為難通勤族

相關新聞

中央經費卡關 北部TPASS靠地方最多撐6個月

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機。新北市交通局簡任技正吳政諺指出，新北市府已編列地方負擔款約1...

AI正夯 新北市勞工大學9門AI課程開搶

人工智慧快速發展，新北市勞工局指出，本期勞工大學規畫9門AI相關課程，內容涵蓋「生成式AI職場應用」、「AI生活應用」、...

拚總預算過關…尚有4委員會未審完 北市議長：下周三大會討論

台北市政府今年度總預算，今天議會臨時會第一次大會，不過許多預算都還在委員會審查，許多仍暫擱，議長戴錫欽今表示，預計下周二...

北市中小學營養午餐今年起全免費 侯友宜：中央要有統一做法

台北市宣布公私立中小學營養午餐今年起全面免費，被問及新北市是否考慮跟進，新北市長侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，但...

三鶯線還沒完工 關鍵因素新北捷運局說了

捷運三鶯線原定去年12月完工，但至今仍持續裝修與測試，外界關注何時完工。新北捷運局強調，12月啟動2波大規模的穩定測試，...

新北市淡北道路淡金路高架橋夜間吊裝 明起分階段交管至3月中

新北市為進行淡北道路淡金路高架橋鋼構吊裝作業，將自1月8日起配合夜間施工，分階段實施交通管制，封閉淡金路與中正東路交叉口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。