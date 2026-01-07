聽新聞
拚總預算過關…尚有4委員會未審完 北市議長：下周三大會討論
台北市政府今年度總預算，今天議會臨時會第一次大會，不過許多預算都還在委員會審查，許多仍暫擱，議長戴錫欽今表示，預計下周二、三大會就會開始宣讀，如果有一些預算委員會送出來，非委員會議員有不同意見，也不排除政黨協商，若有需要表決也不排除動用表決。
北市府今年度總預算，目前六個委員會，工務、教育委員會已完成審查，陸續送大會二三讀，預計下周二大會就會開始宣讀，議長戴錫欽表示，預計下周三，就會進行六個委員會的審查，會依相關順序，每個委員會兩個小時廣泛性討論，有暫擱就會先暫擱，再來後續處理。
對於今年是否要政黨協商？戴表示，還是要看大會二讀會的狀況，如果有一些預算，委員會送出來，如非委員會議員有不同意見，大家如果能討論出共識，當然OK，如果需要透過政黨協商，還是不排除政黨協商。
至於是否動用表決？戴說，就看大家的共識度，如去年雙城論壇民進黨就有要求表決，當然希望用政黨協商做好，但今年是否有類似狀況，如果有需要表決，也不排除動用表決。
另外，北市長蔣萬安昨天宣布台北市國中小營養午餐全免費，遭民進黨議員質疑預算呢？是否下會期用追加減預算？戴錫欽表示，蔣市長宣布的營養午餐免費政策，對學童、家長來說是歡迎的，不過預算程序上，該如何補足說明，特別是教育委員會、所有議員，應該加強溝通，將相關程序補正。
