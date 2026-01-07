快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

突襲宣布營養午餐免費挨批不尊重 蔣萬安：一直都有在討論

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安出席雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安昨宣布推動北市國中小營養午餐免費，不過綠營議員質疑先前黨團不斷要求市府清楚說明統籌分配稅款如何使用，卻講不出來，現在卻在預算審查階段放出消息，完全不尊重議會。蔣表示，政策都一直在討論並和各局處交換意見，希望讓孩子可以吃到均衡、安心午餐，並減輕家長負擔。

蔣萬安表示，這個案子其實已經討論許久，很多執行細節都在跟各局處交換意見，最重要的目的，就是希望讓孩子在學習成長最關鍵的階段，也希望這頓午餐並不是一頓飯，也是社會平權很重要一環，不希望任何一個孩子因家庭狀況而在餐桌上感受到差異。

蔣萬安強調，預計造福18萬的孩子也對他們家庭每年減輕上萬元支出，透過食材溯源、品質控管，讓免費營養午餐能夠吃得均衡、安心，也是厚植城市未來的競爭力，透過這樣的方式持續打造一個宜居友善的環境。

蔣萬安 營養午餐

延伸閱讀

獨／邀請函擬好...蔣萬安黃仁勳簽約 李四川曝時間形式

蔣萬安拚2032汙水9成接管 改「成效統包」目標年接萬戶

蔣萬安宣布國中小營養午餐免費 顏若芳嘆可惜…未惠及高中職

不排富！蔣萬安宣布營養午餐免費 藍議員：支持不標籤化孩子

相關新聞

北市中小學營養午餐今年起全免費 侯友宜：中央要有統一做法

台北市宣布公私立中小學營養午餐今年起全面免費，被問及新北市是否考慮跟進，新北市長侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，但...

三鶯線還沒完工 關鍵因素新北捷運局說了

捷運三鶯線原定去年12月完工，但至今仍持續裝修與測試，外界關注何時完工。新北捷運局強調，12月啟動2波大規模的穩定測試，...

突襲宣布營養午餐免費挨批不尊重 蔣萬安：一直都有在討論

台北市長蔣萬安昨宣布推動北市國中小營養午餐免費，不過綠營議員質疑先前黨團不斷要求市府清楚說明統籌分配稅款如何使用，卻講不...

新北市淡北道路淡金路高架橋夜間吊裝 明起分階段交管至3月中

新北市為進行淡北道路淡金路高架橋鋼構吊裝作業，將自1月8日起配合夜間施工，分階段實施交通管制，封閉淡金路與中正東路交叉口...

劉世芳來拜會…侯友宜點出這幾件都計案 盼內政部加速審議

內政部長劉世芳昨拜會新北市長侯友宜，除了談社宅議題，市府也提出板橋浮洲、新店F單元、擴大三重、擴大五股、新店寶高智慧產業...

蔣萬安拚2032汙水9成接管 改「成效統包」目標年接萬戶

北市仍近19萬戶汙水未接管分散12行政區，目標2032年接管率9成，目前83.19％，為提升汙水接管率，衛工處將傳統接管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。