快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

低溫來襲 北市建管處：注意大樓外牆磁磚易剝落

中央社／ 台北7日電

北市建管處今天表示，冷氣團來襲，大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮，產生鼓脹釀剝落，民眾應選擇騎樓行走，外牆有脫落等情況可依法罰所有權人或管委會，且連罰至改善為止。

台北市建築管理工程處以新聞資料提到，依中央氣象署預報受強烈大陸冷氣團南下影響，台北市空曠地區及近山區近日可能出現10度以下低溫。依過去案例，大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮，產生鼓脹現象發生剝落，民眾在戶外時應選擇具遮蔽空間如騎樓，以維護自身安全。

建管處表示，建物所有權人及公寓大廈管理委員會應重視建物外牆飾面及增設附掛物安全，並確實做好外牆自主檢查。

建管處表示，如以目視發現大樓外牆有破損、脫落或鬆動等情況，所有權人及管委會應在危險範圍架設警示標誌或防護措施，提醒人車注意安全，並儘速僱工修復，避免因磁磚掉落傷及無辜釀憾事。

建管處提及，所有權人及管委會若未維護大樓構造安全，可依建築法，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，或新台幣5000元以上、1萬元以下怠金，並得連續處到改善為止。因大樓外牆剝落致民眾傷亡，所有權人及管委會將有民刑事賠償責任。

建管處長虞積學透過資料說，民眾可依北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點，申請補助修繕建物外牆費，對象為屋齡10年以上的建物，以棟為單位，補助最高限額為20萬元，採實支實付。

此外，北市都市更新處也有補助老屋拉皮更新，每案核准補助額度上限以不超過核准補助項目總工程經費50%及不超過1200萬元為限，相關資訊可至都發局官方網站查詢。

北市 管委會 建物

延伸閱讀

北市中小學營養午餐今年起全免費 侯友宜：中央要有統一做法

北市要推免費營養午餐！業者建議保留學校自主調價 籲兩大配套做好

北市國中小營養午餐全免 雲林卻難跟進？張麗善揭原因批：中央很糟糕

要花多少錢？北市國中小營養午餐免費 北市教局長曝20多億財源

相關新聞

北市中小學營養午餐今年起全免費 侯友宜：中央要有統一做法

台北市宣布公私立中小學營養午餐今年起全面免費，被問及新北市是否考慮跟進，新北市長侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，但...

三鶯線還沒完工 關鍵因素新北捷運局說了

捷運三鶯線原定去年12月完工，但至今仍持續裝修與測試，外界關注何時完工。新北捷運局強調，12月啟動2波大規模的穩定測試，...

突襲宣布營養午餐免費挨批不尊重 蔣萬安：一直都有在討論

台北市長蔣萬安昨宣布推動北市國中小營養午餐免費，不過綠營議員質疑先前黨團不斷要求市府清楚說明統籌分配稅款如何使用，卻講不...

新北市淡北道路淡金路高架橋夜間吊裝 明起分階段交管至3月中

新北市為進行淡北道路淡金路高架橋鋼構吊裝作業，將自1月8日起配合夜間施工，分階段實施交通管制，封閉淡金路與中正東路交叉口...

劉世芳來拜會…侯友宜點出這幾件都計案 盼內政部加速審議

內政部長劉世芳昨拜會新北市長侯友宜，除了談社宅議題，市府也提出板橋浮洲、新店F單元、擴大三重、擴大五股、新店寶高智慧產業...

蔣萬安拚2032汙水9成接管 改「成效統包」目標年接萬戶

北市仍近19萬戶汙水未接管分散12行政區，目標2032年接管率9成，目前83.19％，為提升汙水接管率，衛工處將傳統接管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。