低溫來襲 北市建管處：注意大樓外牆磁磚易剝落

台北市建管處今天表示，冷氣團來襲，大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮，產生鼓脹釀剝落，民眾應選擇騎樓行走，外牆有脫落等情況可依法罰所有權人或管委會，且連罰至改善為止。

台北市建築管理工程處以新聞資料提到，依中央氣象署預報受強烈大陸冷氣團南下影響，台北市空曠地區及近山區近日可能出現10度以下低溫。依過去案例，大樓外牆磁磚可能因熱脹冷縮，產生鼓脹現象發生剝落，民眾在戶外時應選擇具遮蔽空間如騎樓，以維護自身安全。

建管處表示，建物所有權人及公寓大廈管理委員會應重視建物外牆飾面及增設附掛物安全，並確實做好外牆自主檢查。

建管處表示，如以目視發現大樓外牆有破損、脫落或鬆動等情況，所有權人及管委會應在危險範圍架設警示標誌或防護措施，提醒人車注意安全，並儘速僱工修復，避免因磁磚掉落傷及無辜釀憾事。

建管處提及，所有權人及管委會若未維護大樓構造安全，可依建築法，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，或新台幣5000元以上、1萬元以下怠金，並得連續處到改善為止。因大樓外牆剝落致民眾傷亡，所有權人及管委會將有民刑事賠償責任。

建管處長虞積學透過資料說，民眾可依北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點，申請補助修繕建物外牆費，對象為屋齡10年以上的建物，以棟為單位，補助最高限額為20萬元，採實支實付。

此外，北市都市更新處也有補助老屋拉皮更新，每案核准補助額度上限以不超過核准補助項目總工程經費50%及不超過1200萬元為限，相關資訊可至都發局官方網站查詢。