北市中小學營養午餐今年起全免費 侯友宜：中央要有統一做法

台北市宣布公私立中小學營養午餐今年起全面免費，被問及新北市是否考慮跟進，新北市長侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，但對弱勢照顧經費已經達到13.5億，在教育跟福利上，中央要有統一的做法，教育福利的部分不要有相對的落差。

侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，不過在每年補助營養午餐的經費，對弱勢照顧經費已經達到13.5億，所有的教育預算也是全國投入最多的。不過在教育跟福利上，希望各縣市都能夠均衡，在這均衡底下，中央要有一個統一的做法，教育福利的部分不要有相對的落差，所以這是他們要做的方向。

侯友宜說，尤其新北市算下來，如果全面營養午餐（免費）的話，大概要在私立國中小總經費是達到46億。那也會隨時面對財政狀況，除了我們現有的13.5億以外，會隨時做好調整準備。

教育局表示，新北既有每年均投入13.5億學生營養午餐補助及品質提升經費，新北長期以「照顧弱勢、提升品質」雙軸推進：包含弱勢學生午餐，全額補助補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費，每年經費約3.1億元。

辦理幸福晨飽早餐補助每年投入約2.4億元、每年投入約6.9億元提升午餐品質經費（安心蔬菜＋國產可溯源）；及推動連續6年投入超過7.5億元的「美熱地計畫」，促使新北自立供餐率近6成，持續拉高食材品質與熱食供應量能。