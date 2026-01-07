快訊

115學測自然／加強長文閱讀及圖表能力 非洲豬瘟、堰塞湖時事應留意

菲律賓近海發生6.7地震 暫無傷亡通報、官方警告恐有餘震

恐嚇槍擊盧秀燕！台中偵查佐遭起訴…曾記功5次還是警專第一名畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

北市中小學營養午餐今年起全免費 侯友宜：中央要有統一做法

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，但對弱勢照顧經費已經達到13.5億，在教育跟福利上，中央要有統一的做法，教育福利的部分不要有相對的落差。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，但對弱勢照顧經費已經達到13.5億，在教育跟福利上，中央要有統一的做法，教育福利的部分不要有相對的落差。記者江婉儀／攝影

台北市宣布公私立中小學營養午餐今年起全面免費，被問及新北市是否考慮跟進，新北市長侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，但對弱勢照顧經費已經達到13.5億，在教育跟福利上，中央要有統一的做法，教育福利的部分不要有相對的落差。

侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，不過在每年補助營養午餐的經費，對弱勢照顧經費已經達到13.5億，所有的教育預算也是全國投入最多的。不過在教育跟福利上，希望各縣市都能夠均衡，在這均衡底下，中央要有一個統一的做法，教育福利的部分不要有相對的落差，所以這是他們要做的方向。

侯友宜說，尤其新北市算下來，如果全面營養午餐（免費）的話，大概要在私立國中小總經費是達到46億。那也會隨時面對財政狀況，除了我們現有的13.5億以外，會隨時做好調整準備。

教育局表示，新北既有每年均投入13.5億學生營養午餐補助及品質提升經費，新北長期以「照顧弱勢、提升品質」雙軸推進：包含弱勢學生午餐，全額補助補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費，每年經費約3.1億元。

辦理幸福晨飽早餐補助每年投入約2.4億元、每年投入約6.9億元提升午餐品質經費（安心蔬菜＋國產可溯源）；及推動連續6年投入超過7.5億元的「美熱地計畫」，促使新北自立供餐率近6成，持續拉高食材品質與熱食供應量能。

營養午餐 侯友宜

延伸閱讀

影／朝野將發起下鄉宣講 侯友宜：越有權力的人要學會更謙卑

影／總預算卡關TPASS恐停擺？侯友宜：已編列相關預算

劉世芳來拜會…侯友宜點出這幾件都計案 盼內政部加速審議

捷運南北線敗部復活 新北先推中和公館線年中送交通部審議

相關新聞

北市中小學營養午餐今年起全免費 侯友宜：中央要有統一做法

台北市宣布公私立中小學營養午餐今年起全面免費，被問及新北市是否考慮跟進，新北市長侯友宜表示，新北是六都人均預算最少的，但...

三鶯線還沒完工 關鍵因素新北捷運局說了

捷運三鶯線原定去年12月完工，但至今仍持續裝修與測試，外界關注何時完工。新北捷運局強調，12月啟動2波大規模的穩定測試，...

新北市淡北道路淡金路高架橋夜間吊裝 明起分階段交管至3月中

新北市為進行淡北道路淡金路高架橋鋼構吊裝作業，將自1月8日起配合夜間施工，分階段實施交通管制，封閉淡金路與中正東路交叉口...

劉世芳來拜會…侯友宜點出這幾件都計案 盼內政部加速審議

內政部長劉世芳昨拜會新北市長侯友宜，除了談社宅議題，市府也提出板橋浮洲、新店F單元、擴大三重、擴大五股、新店寶高智慧產業...

蔣萬安拚2032汙水9成接管 改「成效統包」目標年接萬戶

北市仍近19萬戶汙水未接管分散12行政區，目標2032年接管率9成，目前83.19％，為提升汙水接管率，衛工處將傳統接管...

廣角鏡／淡水充氣馬 童趣迎馬年

迎接農曆馬年，新北市立淡水古蹟博物館馬年藝術裝置曝光，由藝術家陳姝里與Koh Body創作的3隻大型充氣馬「山海之馬」、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。