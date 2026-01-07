快訊

三鶯線還沒完工 關鍵因素新北捷運局說了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運三鶯線仍在測試中。記者葉德正／攝影
捷運三鶯線仍在測試中。記者葉德正／攝影

捷運三鶯線原定去年12月完工，但至今仍持續裝修與測試，外界關注何時完工。新北捷運局強調，12月啟動2波大規模的穩定測試，經詳細檢視相關數據，認為系統仍有優化空間，持續調校與複測後將接續安排「第3波穩定性測試」，直到系統表現完美才會進入初履勘階段，「市民的安全是我們唯一的考量，這點完全沒有妥協的空間」。

捷運三鶯線2016年動工，歷經疫情缺工等因素，已進入最後階段，原定要在2025年12月底前完工，民眾相當期待，不過目前施工圍籬仍未退去，相關裝修仍在持續。

新北捷運局指出，三鶯線目前正處於驗證機電系統可靠度的關鍵階段，工程團隊依標準作業程序，已於去年12月啟動兩波大規模穩定性測試。

捷運局說，經詳細檢視相關數據後，為求慎重認為系統仍有優化空間，因此持續調校系統與複測，後續也將接續安排第3波穩定性測試，直到系統表現達到理想狀態，才會宣布穩定性測試完成，並進入初履勘階段。

捷運局強調，工程團隊全程嚴格把關安全，絕不因時程壓力而降低標準，將在確保百分之百安全的前提下，穩健完成三鶯線通車前的最後一哩路。

新北市議員卓冠廷表示，捷運三鶯線是在地鄉親忍受交通黑暗期、民生影響等成本數十年後期盼已久的建設，無論如何都希望「如期如質」完工通車。卓冠廷也說，自己上任以來，每次開議、小組審查就會在新北市議會質詢市長及捷運局通車進度、噪音防制這兩大議題。

卓冠廷也提醒，三鶯線等同侯友宜市長的「畢業成果發表」，不過通車期間一改再改，若有需要調整到最完美，那希望運用這些時間，也把這陣子民怨四起的噪音問題納入，傾聽民意建設全罩式隔音牆；另外沿線的復舊工程包含人行道翻新、車道安排、電纜下地等等，都要一併做好，才有辦法讓捷運的通車變成市民讚賞的政績，而不是沿線居民的噩夢。

新北市議員江怡臻表示，捷運三鶯線最重要的就是安全運行，只要還有需要加強測試、讓系統更穩定、更安全，都應該持續進行，畢竟一旦通車後，不可能再停下來重新測試，安全運行始終是最大目標，地方民眾確實等待三鶯線多年，期待能在確保安全無虞的前提下，盡早通車。

針對頻繁試車引發的噪音與震動問題，江怡臻說，民眾已逐漸感受到列車行經的時段與影響，捷運局已在三峽、鶯歌國中及周邊社區大樓設置多處量測點，展開至少一個月的數據蒐集與分析，並依據量測結果陸續改善相關設備，除數據達標外，也需納入居民與師生的實際感受。

江怡臻透露，目前初步規畫包含在三峽國中一帶加高隔音牆，但高度等細節尚未定案，仍待噪音與震動成因分析結果出爐後再行評估。

捷運板南線轉乘三鶯線各界期待。記者葉德正／攝影
捷運板南線轉乘三鶯線各界期待。記者葉德正／攝影

新北捷運 三鶯線

