新北市淡北道路淡金路高架橋夜間吊裝 明起分階段交管至3月中

新北市為進行淡北道路淡金路高架橋鋼構吊裝作業，將自1月8日起配合夜間施工，分階段實施交通管制，封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段，提醒用路人行經時減速慢行，並配合現場交維人員指揮改道。

新北市新工處說明，淡北道路在淡水端設有淡金路及中正東路兩處匝道，提供淡海新市鎮與淡水市區車流進入淡北道路。其中淡金路匝道位於淡海輕軌下方，採高架橋方式跨越捷運淡水線軌道，並於捷運外側銜接平面道路。

新工處表示，目前淡金路高架橋已完成橋梁基礎與墩柱等下部結構，為降低施工期間對交通影響，後續上部鋼構節塊將改於夜間進行吊裝作業，施工時間自1月8日起至3月15日止，每日夜間10時至翌日清晨6時施作，期間將封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口部分路段。

本次鋼構吊裝作業分為兩階段交通管制。第一階段自1月8日至2月6日，淡金路往台北方向車輛請改道左轉坪頂路，或右轉坪頂路後接中正東路一段行駛；往淡水方向車流不受影響，維持原動線通行。第二階段自2月7日至3月15日（農曆春節假期除外），淡金路往台北方向將依施工進度實施調撥，雙向車流改行淡金路雙號門牌側車道，並建議用路人改道坪頂路行駛；中正東路部分路段亦將配合施工封閉，請用路人提前改道。