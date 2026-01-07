新北市淡北道路淡金路高架橋夜間吊裝 明起分階段交管至3月中

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡金路將於1月8日至3月15日不定期夜間施工，往台北方向請用路人改道行駛坪頂路或中正東路。圖／新北市工務局提供
淡金路將於1月8日至3月15日不定期夜間施工，往台北方向請用路人改道行駛坪頂路或中正東路。圖／新北市工務局提供

新北市為進行淡北道路淡金路高架橋鋼構吊裝作業，將自1月8日起配合夜間施工，分階段實施交通管制，封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段，提醒用路人行經時減速慢行，並配合現場交維人員指揮改道。

新北市新工處說明，淡北道路在淡水端設有淡金路及中正東路兩處匝道，提供淡海新市鎮與淡水市區車流進入淡北道路。其中淡金路匝道位於淡海輕軌下方，採高架橋方式跨越捷運淡水線軌道，並於捷運外側銜接平面道路。

新工處表示，目前淡金路高架橋已完成橋梁基礎與墩柱等下部結構，為降低施工期間對交通影響，後續上部鋼構節塊將改於夜間進行吊裝作業，施工時間自1月8日起至3月15日止，每日夜間10時至翌日清晨6時施作，期間將封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口部分路段。

本次鋼構吊裝作業分為兩階段交通管制。第一階段自1月8日至2月6日，淡金路往台北方向車輛請改道左轉坪頂路，或右轉坪頂路後接中正東路一段行駛；往淡水方向車流不受影響，維持原動線通行。第二階段自2月7日至3月15日（農曆春節假期除外），淡金路往台北方向將依施工進度實施調撥，雙向車流改行淡金路雙號門牌側車道，並建議用路人改道坪頂路行駛；中正東路部分路段亦將配合施工封閉，請用路人提前改道。

新北市工務局長馮兆麟表示，淡北道路各工區正同步推進施工進度，除淡金路高架橋外，關渡大橋匝道內主線高架橋已進行懸臂工法工作車組裝，北市端工區也正辦理交通維持調整及管線遷移作業。整體工程預計於民國118年完工，通車後可有效紓解台2線竹圍至紅樹林路廊交通瓶頸，縮短淡水往返台北市的通勤時間，提升居民交通便利性。

淡北道路進行高架橋鋼構吊裝作業，1月8日起夜間封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段。圖／新北市工務局提供
淡北道路進行高架橋鋼構吊裝作業，1月8日起夜間封閉淡金路與中正東路交叉口至坪頂路口（往台北方向）部分路段。圖／新北市工務局提供
中正東路一段預計於2月6日至3月15日期間配合夜間施工封閉，請用路人改道行駛坪頂路。圖／新北市工務局提供
中正東路一段預計於2月6日至3月15日期間配合夜間施工封閉，請用路人改道行駛坪頂路。圖／新北市工務局提供

淡水 高架橋

