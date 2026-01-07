劉世芳來拜會…侯友宜點出這幾件都計案 盼內政部加速審議

內政部長劉世芳昨拜會新北市長侯友宜，除了談社宅議題，市府也提出板橋浮洲、新店F單元、擴大三重、擴大五股、新店寶高智慧產業園區，以及土城、永和行政園區等重要都市計畫案件，盼內政部加速審議，儘早推動，完善公共建設與城市發展。

侯友宜昨接待內政部長劉世芳，雙方就社會住宅興辦、整體開發區社宅用地留設、包租代管及租金補貼等住宅政策交流。雙北房價高，社宅需求殷切，侯友宜說，市府將透過多元住宅政策工具，擴大社會住宅供給，落實居住正義。

新北市府指出，市府持續以社會住宅、租金補貼及包租代管三軌並進，穩定提供市民可負擔的居住選擇。目前新北市自行興辦社宅已完工6805戶，興建中及待開工1937戶，規畫中1萬1374戶，合計達2萬0116戶；若加上中央在新北市境內預計興辦1萬4991戶，整體社會住宅供給量將達約3.5萬戶。另租金補貼已核定13.8萬戶，包租代管累計媒合約4.2萬戶，逐步擴大租屋公共支持量能。