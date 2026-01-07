蔣萬安拚2032汙水9成接管 改「成效統包」目標年接萬戶

北市仍近19萬戶汙水未接管分散12行政區，目標2032年接管率9成，目前83.19％，為提升汙水接管率，衛工處將傳統接管工程改採「設計結合施工」的成效式統包模式，本月上網招標，鼓勵廠商引進新技術、工法，預計年增1萬戶以上。

北市衛工處規畫設計科長王凱民說，目前全北市19萬未接管戶尚未接管原因，包括接管施工困難住戶不願配合室內改管等、違建、管線障礙等問題，這19萬戶零星分布12行政區，這次改為統包模式，可以讓廠商找設計廠商，針對不同建物型態達到接管目標，也可與住戶面對面溝通協調，公部門也會協助。

衛生處表示，為提升汙水接管普及率，衛工處將傳統用戶接管工程改採「設計結合施工」統包模式辦理，並鼓勵廠商引進新技術和新工法，明訂年度接管戶數里程碑給予獎勵，預計每年增加1萬戶以上汙水接管戶數。

本次工程以士林區、北投區、大安區、文山區4個行政區為主要施工範圍，分為北區及南區等兩標，藉由施工經驗豐富的統包廠商完整的踏勘及調查後，因地制宜統籌辦理設計與施工，針對各種未接管態樣，提出可行性替代施工方案。

「115-117年分管網暨支管及用戶排水設備統包工程」預計本月上網招標。採統包工程，廠商資格為「E101011甲等綜合營造業」、「E103071地下管線工程專業營造業」，或由兩者共同投標，並以最有利標方式決標，本項工程採購預算金額約為3億5200萬6000元，分為兩標辦理，衛生處歡迎優良廠商踴躍參與投標。