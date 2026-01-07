快訊

黃仁勳證實很快再到台灣 同框蔣萬安缺一張「邀請函」

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

白宮認了「不排除武力拿下格陵蘭」！美國務卿魯比歐：先考慮1手段

蔣萬安拚2032汙水9成接管 改「成效統包」目標年接萬戶

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市仍近19萬戶未汙水接管分散12行政區，目標2032年接管率9成，目前83.19％。圖／台北市衛工處提供
北市仍近19萬戶未汙水接管分散12行政區，目標2032年接管率9成，目前83.19％。圖／台北市衛工處提供

北市仍近19萬戶汙水未接管分散12行政區，目標2032年接管率9成，目前83.19％，為提升汙水接管率，衛工處將傳統接管工程改採「設計結合施工」的成效式統包模式，本月上網招標，鼓勵廠商引進新技術、工法，預計年增1萬戶以上。

北市衛工處規畫設計科長王凱民說，目前全北市19萬未接管戶尚未接管原因，包括接管施工困難住戶不願配合室內改管等、違建、管線障礙等問題，這19萬戶零星分布12行政區，這次改為統包模式，可以讓廠商找設計廠商，針對不同建物型態達到接管目標，也可與住戶面對面溝通協調，公部門也會協助。

衛生處表示，為提升汙水接管普及率，衛工處將傳統用戶接管工程改採「設計結合施工」統包模式辦理，並鼓勵廠商引進新技術和新工法，明訂年度接管戶數里程碑給予獎勵，預計每年增加1萬戶以上汙水接管戶數。

本次工程以士林區、北投區、大安區、文山區4個行政區為主要施工範圍，分為北區及南區等兩標，藉由施工經驗豐富的統包廠商完整的踏勘及調查後，因地制宜統籌辦理設計與施工，針對各種未接管態樣，提出可行性替代施工方案。

「115-117年分管網暨支管及用戶排水設備統包工程」預計本月上網招標。採統包工程，廠商資格為「E101011甲等綜合營造業」、「E103071地下管線工程專業營造業」，或由兩者共同投標，並以最有利標方式決標，本項工程採購預算金額約為3億5200萬6000元，分為兩標辦理，衛生處歡迎優良廠商踴躍參與投標。

設計 北市 住戶 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安宣布國中小營養午餐免費 顏若芳嘆可惜…未惠及高中職

不排富！蔣萬安宣布營養午餐免費 藍議員：支持不標籤化孩子

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

北市國中小營養午餐免費！ 蔣萬安打造有溫度政府拋多新政

相關新聞

廣角鏡／淡水充氣馬 童趣迎馬年

迎接農曆馬年，新北市立淡水古蹟博物館馬年藝術裝置曝光，由藝術家陳姝里與Koh Body創作的3隻大型充氣馬「山海之馬」、...

捷運中和光復線敗部復活 年中送審 拚改善交通瓶頸

新北市府推捷運「中和光復線」去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提中央審議，市長侯友宜說，中永和殷切期盼重新規畫，...

沒捷運缺公車...北士科易塞車 業者憂變「下一個內科」

輝達海外總部將進駐北士科，但園區內已進駐廠商直言，北士科交通目前極為不便，捷運未開通、公車班次少，有不少人開車或騎車上班...

北市科教育量能也告急 議員籲快點規畫

北士科除了交通問題外，教育量能也讓地方擔心，市府雖著手洲美國小復校，規畫國中小共27個班，但面對大量外來人口，名額恐怕杯...

台灣圖書館「民主教育園區」 規畫落腳淡海

教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮，昨在淡水辦學校用地變更為文教區座談會，說明園區規畫內容並蒐集地方...

蔣萬安拚2032汙水9成接管 改「成效統包」目標年接萬戶

北市仍近19萬戶汙水未接管分散12行政區，目標2032年接管率9成，目前83.19％，為提升汙水接管率，衛工處將傳統接管...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。