避免比較 家長：各校午餐應統一標準

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱戴永華王思慧／連線報導

台北市營養午餐全面免費，家長、學校皆樂見其成，每月每個孩子可省下逾千元餐費，且孩子營養可獲得更妥善規畫，但也提醒目前各校營養午餐標準不同，市府也應統一標準規範午餐品質，避免孩子出現比較心態。

宜蘭與花蓮縣府推免費營養午餐政策後，獲家長好評，宜蘭去年邀請名廚入校分享經驗，深入中央廚房實地輔導；花蓮每周供應2次在地有機蔬菜、有機豆奶等，也增加大塊肉品及湯料分量等。

有家長說，對一般家庭而言，家長可省下一筆營養午餐開銷，對弱勢家庭小孩來說，免除拿補助標籤，大家在吃飯上都平等。

北市國中家長聯合會總會長吳政鴻直言，目前全台多個縣市皆推免費營養午餐相關政策，減輕家長相當大負擔。但北市各校營養午餐餐費標準不一，菜單內容也不同，例如是否提供水果、牛奶或特定菜色湯品，未來應制定標準規範午餐品質，避免孩子出現比較心態。

北市國小校長協會理事長、明湖國小校長虞志長說，全市一致性標準，推動營養教育可更到位，統一規範午餐標準並配有公辦營養師，更能確保提供的食物符合營養標準，加上未來統一支應預算，行政端也不用處理相關費用，能減輕行政負擔。

議員洪婉臻提醒，目前每校營養午餐經費不同，有些學校一餐75元，有些僅60元，未來免費也要有基準，希望午餐能更營養更多元。議員詹為元表示，他支持不排富，因補助有其基準，某種程度還是對孩子有「標籤化」。

