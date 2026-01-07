台灣圖書館「民主教育園區」 規畫落腳淡海

教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮，昨在淡水辦學校用地變更為文教區座談會，說明園區規畫內容並蒐集地方意見，藍綠民代都出席表達樂見其成。

該案基地位於文小六用地，面積約2.57公頃，後續仍需完成用地取得及都市計畫變更等程序，相關經費尚未正式編列。

國立台灣圖書館館長曹翠英表示，民主教育園區將以台灣民主、台灣學研究與全民閱讀為核心，結合圖書典藏、數位化典藏與AI科技，打造兼具教育、研究與公共服務功能的國家級園區。

曹也說，淡海新市鎮人口成長，未來上看30萬人，園區基地鄰近淡江大橋、輕軌與沙崙海水浴場，具備交通與環境優勢。初步規畫為5層樓建築，設置半戶外展演空間、可容納約250人多功能展演廳，並導入生態、綠建築與智慧建築概念，成為北海岸文化與教育地標。

她強調，園區將以「社區客廳」為定位，規畫台灣民主主題展覽、圖書閱覽、學術研究、社區活動及親子共讀空間，落實全齡化與通用設計理念，兼顧身心障礙者與高齡族群需求，透過都市計畫變更、交通影響評估及分階段工程推動。

有民眾說，期盼民主教育園區除一般閱覽空間，也能規畫自修座位，提供長時間學習使用。也有民眾反映淡海醫療量能不足，呼籲中央與地方同步檢視醫療資源配置，回應地方需求。

立委洪孟楷稱，淡海新市鎮過去受限於舊制病床數計算方式，導致無法新增醫院，經與衛福部溝通，去年將北海岸醫療量能自北市北投、士林區脫鉤，改採獨立計算，為建置醫療設施騰出空間；新市鎮二期開發已納入醫療專用區規畫，將持續與新北衛生局討論設院方式。