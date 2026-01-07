北市科教育量能也告急 議員籲快點規畫

北士科除了交通問題外，教育量能也讓地方擔心，市府雖著手洲美國小復校，規畫國中小共27個班，但面對大量外來人口，名額恐怕杯水車薪，議員呼籲，相關配套應即早規畫，否則將淪國際笑話。教育局表示，文林國小也將啟動改建，配合人口移動滾動調整。

議員洪健益表示，重劃區的人口都是慢慢遷入，輝達確定進駐北士科後順利的話，能在5年內完工，勢必會帶動人流移入，屆時教育將變成重要問題，尤其外商的輝達，可能會有外籍人士移居，來台就學外語教學、輔導或來台就學等是否有完善規畫。

他說，現階段學校腹地是否能夠因應未來帶來的入住人口，不能到時候北士科只有新大樓，完全沒有教育等生活機能，會變國際笑話。

議員林杏兒表示，未來該地將匯集一流AI企業，除了就學人口外，更應思考如何讓教育與產業結合，不能僅限於傳統教學模式，才能符合地方期待。

教育局表示，洲美國小籌備處去年8月成立，預計將洲美里全里納入學區，國中部分，114學年度起增設石牌、明德、北投國中為共同學區，並視人口移入情形規畫籌設洲美國中，鄰近文林國小也將啟動校舍改建，納入區域發展彈性調整。

教育局強調，將持續關注園區周邊建案戶數及適齡學生設籍情形，調整教育資源，請區域內學校評估將AI人工智慧教育及雙語納入課程，培養學生具備國際溝通能力、全球視野、運算思維與創新能力的未來人才，滿足科技園區移入人口的就學需求。