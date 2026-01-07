聽新聞
捷運中和光復線敗部復活 年中送審 拚改善交通瓶頸
新北市府推捷運「中和光復線」去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提中央審議，市長侯友宜說，中永和殷切期盼重新規畫，路線從中和至北市公館，2023年也與北市達成延伸至國父紀念館共識，可望改善中永和至北市交通瓶頸。北市里長也期待，能為台北大巨蛋商圈再創人潮。
侯友宜昨前往中和光復線起點、新北環狀線秀朗橋站視察，捷運局長李政安簡報指，中和光復線全長約8公里，採中運量系統，規畫地下型式興建，中和光復線新北段（中和公館線）自新北環狀線秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約3.1公里，規畫4座車站。
未來中和光復線能從中和一路延伸至台北國父紀念館，還能5線轉乘。侯強調，今年是任內最後一年，有責任要把捷運中和到公館段送交通部審議。
永和區長周慶珍說，永和區地窄人稠，尖峰時段在中正橋、福和橋及永和橋相當壅擠，2019年地方便期盼有捷運中和光復線，時任北市長的柯文哲不同意，市長蔣萬安上任後敗部復活，永和區將設置2個站點，中永和居民可大幅縮短往北市大安、信義、松山等地通勤時間，如今開啟曙光。
秀朗里長沈賜是表示，過去雙北推動捷運南北線，因前市長柯文哲不理會，導致計畫中斷，如今新北市府重啟，地方期待早日動工，解決交通瓶頸。中和黃姓居民說，拆公館圓環不能解決交通壅塞難題，捷運路網是改善交通最佳方案，最怕進度牛步。
北市端、東區光武里長韓修和說，期待中和光復線為東區、大巨蛋引入人潮，商圈就是要交通方便，中和光復線能讓雙北發展受益，打通任督二脈。
