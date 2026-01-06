防疫最前線 新北6位特約獸醫師數十年堅守畜牧防疫崗位

1月6日為獸醫師節，獸醫扛起畜牧場防疫檢診等任務，是守護產業安全的無名英雄。

新北動保處說，感謝駱清波、蔡長壽、黃佳重、邱壬癸、容傳璽及彭明發等6位特約獸醫師，感謝數十年投入畜牧場防疫檢診工作，2025年非洲豬瘟防疫期間與動保處密切合作，深入全市各養豬場疫情訪視、防疫宣導與健康管理，成功遏止疫情發生，守護新北市產業安全。

動保處指出，特約獸醫師是防疫最前線，對牧場做好疫苗通報、疫苗施打、飼養管理與疾病監測甚為重要，像非洲豬瘟等高度威脅產業的重大疫病，便仰賴第一線獸醫師即時監測與專業判斷，一旦有疏漏就會造成防疫破口。

新北市幅員遼闊，多數養豬場位處偏遠地區，獸醫師單趟出診動輒上百公里，因此從事牧場的特約獸醫師有減少趨勢，動保處有鑒於此，特別加強特約獸醫師培養，每年辦理教育講習外，提供防疫設備及物資，讓更多獸醫師加入行列，於第一線即時阻斷疫情傳播風險，產業永續發展。

其中，曾任新北市獸醫師公會理事長駱清波，是從事新北市牧場防疫工作最久的獸醫，已逾30年，從1993年開始就任林口農會獸醫，就從事豬、牛、雞等經濟動物診療及防疫工作。

當時，全市養豬超過16萬隻，每天要打豬瘟疫苗及為豬隻診療忙的不可開交，後來因日漸都市化及環保問題豬隻減少到現在的5萬隻，他也離開農會自行開業，其他獸醫師多數轉型成為小動物獸醫師，只有他仍和其他5位特約獸醫師堅守畜牧防疫診療工作，開車穿梭各牧場替動物看診，並協助疫情訪視及豬丹毒等疫苗注射工作，長期擔任新北市畜牧特約獸醫，為新北市畜牧防疫工作貢獻良多。