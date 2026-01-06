北捷獲贈50支新型防暴鋼叉 強化維安應變量能

快訊

中央社／ 台北6日電
台北捷運公司6日表示，獲北市府市政顧問陳啟宏（左3）捐贈50支新型防暴鋼叉，捷運警察隊後續將與捷運公司共同研議設置點位，並以旅運量較大的車站為優先配置，並加強人員操作訓練。台北捷運公司提供／中央社
台北捷運公司6日表示，獲北市府市政顧問陳啟宏（左3）捐贈50支新型防暴鋼叉，捷運警察隊後續將與捷運公司共同研議設置點位，並以旅運量較大的車站為優先配置，並加強人員操作訓練。台北捷運公司提供／中央社

去年底北捷發生無差別傷害案，台北捷運公司今天表示，北市府市政顧問陳啟宏捐贈50支新型防暴鋼叉，由北市捷運警察隊隊長廖洛育及北捷總經理黃清信代表接受，強化應變能量。

台北大眾捷運股份有限公司發布資訊說明，致贈過程中，台北市議會交通委員會召集人游淑慧說，目前文湖線24個車站配有舊型防暴鋼叉，今天致贈的是新型防暴鋼叉，前端具自動夾合功能，操作更安全便利，將供捷運站人員及捷運警察隊使用。

北捷說，防暴鋼叉現正由廠商趕製，捷運警察隊後續將與捷運公司共同研議設置點位，並以旅運量較大的車站為優先配置，並加強人員操作訓練。

陳啟宏說，這次防暴鋼叉捐贈，僅代表個人心意，盼能拋磚引玉，讓更多人關心及投入資源，提升公共安全。

