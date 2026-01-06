淡海民主教育園區座談會 民眾關切自修空間與醫療量能

教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮，今天在淡水崁頂活動中心舉辦學校用地變更為文教區的公展前座談會。多數與會民眾對國家級圖書館進駐淡海表達支持，但也針對自修空間配置、民主教育外展、醫療量能及後續經費推動等議題提出建議。

有民眾指出，淡海新市鎮人口快速成長，學生人數持續增加，從國高中到大專院校族群需求明顯，期盼民主教育園區除一般閱覽空間外，也能規畫充足自修座位，提供長時間學習使用。

另有民眾認為，園區若僅集中於單一據點，恐受交通限制，建議透過行動展覽或校園合作，將民主教育與閱讀資源延伸至三芝、石門、八里及淡水山區等周邊地區，提升服務可近性。也有民眾反映淡海醫療量能不足，呼籲中央與地方同步檢視醫療資源配置，回應居民生活需求。

立法委員洪孟楷表示，淡海新市鎮過去受限於舊制病床數計算方式，導致無法新增醫院，經與衛福部溝通後，已於去年中將北海岸醫療量能自台北市北投、士林區脫鉤，改採獨立計算，為後續醫療設施設置騰出空間；新市鎮二期開發也已納入醫療專用區規畫，未來將持續與新北市衛生局討論設院方式。

針對民主教育園區，洪孟楷肯定中央與地方已建立共識，但期盼後續規畫深化與淡水歷史文化連結，並朝國家級地標發展，建議在建築與空間設計上納入展覽廳、自修空間及多功能展演用途，並透過公開說明會持續蒐集地方意見。

新北市議員陳家琪指出，民主教育園區不應僅是閱讀空間，應成為陪伴家庭的親子基地，建議規畫小型繪本館，並結合雨水共生系統落實永續理念，同時透過青年民主論壇與公民提案機制，強化居民參與。

新北市議員鄭宇恩表示，園區用地與興建分由內政部國土署與教育部主管，只要中央部會取得共識、加速都市計畫與都審程序，推動應無太大障礙，文小用地後續也將通盤檢討。她也提醒，計畫能否順利落實，仍受政治因素影響，呼籲立法委員以民意與公共需求為優先。