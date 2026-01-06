憂變下個內科？業者揪北士科「這」問題 嘆很多員工都受不了

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達宣布進駐進駐北士科T17、18基地，預估今年動工，但北士科交通極為不便，很多人開車上下班，議員憂淪為下一個內科。圖／台北市地政局提供
輝達宣布進駐進駐北士科T17、18基地，預估今年動工，但北士科交通極為不便，很多人開車上下班，議員憂淪為下一個內科。圖／台北市地政局提供

輝達海外總部將進駐北士科，但園區內已進駐廠商直言，北士科交通目前極為不便，捷運未開通、公車班次少，有不少人開車或騎車上班，尖峰易塞車，擔心狀況不改恐成「下一個內科」。交通局允諾會增加公車路線、改善周邊路網等。

議員林杏兒今邀廠商、市府局處辦說明會，目前已有不少業者已進駐，但周邊包括承德路、福國路、大度路等，大眾運輸尚未成熟，員工只能開車上下班，導致尖峰時間塞車。

林杏兒說，依民間研究機構估計，未來北士科區域每日常駐的就業人口高達5.5萬人，每日流動交通人口量體最高可達20至30萬人，這種車流和人流交織的場景，對交通衝擊頗大，市府應加速規畫捷運路網，增設汽機車停車位、接駁公車、人行地下道等，將通勤人流疏散分流。

業者坦言，因生活機能差，很多員工都不願意跟著搬來園區，甚是搬來後，三分之一員工離職，原因是交通不便，公車班次少，開車、騎車也會面臨塞車，且停車格也很少，即便早出門也會遲到，很多人受不了離職。

也有業者憂心，目前很多人上班除了搭公車外，各公司上下班時間也會租賃接駁車讓員工搭乘，但整體來說班次仍偏少，許多人仍開車、騎車上下班，恐導致尖峰時間，變成「下一個內科」，應先在較為鄰近捷運芝山站設直達園區公車。

交通局長謝銘鴻表示，過去市府改善內科交通是採增加接駁公車路線等，北士科目前也評估增3條營運路線，預計今年就會上路。公車班次受限業者面臨缺司機問題，研議由市府補貼並規畫公車專用道等措施，提高增開班次意願。

交通局表示，會先改善北士科現有交通瓶頸，例如，檢討承德路與福國路口的車流轉向、擴增大度路的交通容量如取消機車專用道，提早規畫公共運輸並強化聯外道路交通等。

捷運局長鄭德發說，評估未來運量提升，初步研議將分批建置北士科跟社子島捷運路網，擬採延伸捷運路網為方向。

