汐止區樟樹二路涵洞行難安 議員要求鋪綠底人行道

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
樟樹二路涵洞規劃鋪綠底人行道並更新反光導桿。圖／觀天下有線電視提供
汐止區樟樹二路涵洞週邊社區大樓不少，車流量與行人都相當多，不過涵洞不寬，雖然一旁有用導桿隔出了人行空間，但是仍有不少行人反應，因為通行的大車很多，走起來還是很沒有安全感，所以今(6)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，因為人行道墊高不可行，最後決定加鋪綠底人行道。

山光里長陳永松說，許多社區居民走路往返涵洞的，其實危險性蠻高的，因為行人經過的時候，當大車開過去，都會感覺不安全，包括鄰里巡守隊員在走，也說好危險，所以請新北市議員張錦豪辦理會勘，協助改善讓行人安全的問題。

新北市議員張錦豪表示，汐止樟樹二路在國道涵洞，因為兩側都有不少的社區大樓住戶，行人往返都要經過涵洞，再加上有很多大型車輛在這裡進出，的確需要比較明顯的人行空間，讓車輛經過時可以有更明顯的區別，原本是希望在目前的人行空間墊高立體化，但是，墊高的話排水部分就要做在旁邊，那就會增加整個寬度，勢必也會排擠到車道，目前車道兩線維持都有3米1的寬度，如果再做人行道的拓寬，會影響到車流行進的危險度。

張錦豪提到，經過討論決定採取比較安全的模式，將涵洞兩側串聯，做綠底標線人行道，讓車子經過可以明顯看到人行道，有一個區分，另外就是有一些導桿已經老舊或是佈滿灰塵，導致嚴重影響反光效果，所以也請相關單位汰舊換新，預計標線型人行道會在農曆年前趕工完成。

人行道 涵洞 汐止 新北

