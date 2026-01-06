快訊

貢寮區福隆里成立巷弄長照據點 鼓勵長輩走出家門

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
新成立的巷弄長照據點鼓勵長輩多出門、多運動，讓生活更加充實有趣。圖／觀天下有線電視提供
新成立的巷弄長照據點鼓勵長輩多出門、多運動，讓生活更加充實有趣。圖／觀天下有線電視提供

為提升在地長者生活品質，貢寮區福隆里新成立「巷弄長照據點」，提供長者就近參與活動的友善空間，讓長輩能在熟悉的社區中交流互動、促進身心健康。據點每日安排多元課程，包括氣功運動、手作活動、歌唱及律動等，豐富長者的日常生活。

貢寮區長柯建輝今(6)日前往據點關心長者參與情形，親切與長輩互動，並實地了解據點運作狀況。區長柯建輝表示，巷弄長照據點的設立，能有效鼓勵長者走出家門，增加社會參與，對於延緩老化、預防失能具有正面助益，也讓社區照顧更貼近長者需求。

活動現場氣氛溫馨熱絡，據點也特別準備高麗菜贈送給參與活動的長輩，象徵健康與祝福，鼓勵大家多出門、多運動，維持良好生活習慣。長者們紛紛表示，據點活動豐富又有伴，讓生活更加充實有趣。

貢寮區公所表示，未來將持續支持巷弄長照據點發展，結合社區資源與在地力量，打造友善高齡環境，讓長者在地安老、健康樂活。

