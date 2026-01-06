聖祖壇捐贈白米及善款 攜手關懷瑞芳弱勢家庭

為關懷瑞芳地區弱勢家庭，聖祖壇九龍太子慈心會捐贈新臺幣5萬元急難救助金及白米250斤，由瑞芳區公所代表受贈，相關善款與物資將專款專用，協助有需要的家庭度過生活難關。

捐贈儀式中，瑞芳區長楊勝閔代表區民表達誠摯感謝，並致贈感謝狀，以感謝慈心會長期投入公益、關懷地方。區長楊勝閔表示，慈心會的善行義舉不僅能即時協助弱勢家庭，減輕其生活壓力，也展現宗教團體深耕地方、回饋社會的正向力量，對於社會安全網的補強具有實質助益。

瑞芳區公所指出，未來將妥善運用此次捐贈的善款與物資，確保資源送達真正有需要的家庭，並持續與民間團體攜手合作，整合社會資源，共同守護弱勢族群，讓關懷更即時、溫暖地傳遞到社區各個角落。