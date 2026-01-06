快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣圖書館民主教育園區規畫落腳淡海 首場座談會登場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市教育局校園工程營繕科長蘇柏宇表示，教育局建議透過都市計畫變更，將淡海國小旁的文中用地調整為文中小用地。記者張策／攝影
新北市教育局校園工程營繕科長蘇柏宇表示，教育局建議透過都市計畫變更，將淡海國小旁的文中用地調整為文中小用地。記者張策／攝影

教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮，今下午在淡水崁頂活動中心舉辦學校用地變更為文教區的公開展覽座談會，說明園區規畫內容並蒐集地方意見。該案基地位於文小六用地，面積約2.57公頃，後續仍需完成用地取得及都市計畫變更等程序，相關經費尚未正式編列。立委洪孟楷、新北市議員鄭宇恩、陳家琪等藍綠民代皆到場關心。

國立台灣圖書館館長曹翠英表示，民主教育園區將以台灣民主、台灣學研究與全民閱讀為核心，結合圖書典藏、數位化典藏與AI科技，打造兼具教育、研究與公共服務功能的國家級園區。園區將延續台灣學研究、學術刊物與全國性通訊平台的推動成果，並系統性保存古籍與文獻，透過數位化典藏，確保文化資產在AI時代得以永續傳承。

曹翠英指出，淡海新市鎮人口持續成長，未來目標人口上看30萬人，園區基地鄰近淡江大橋、輕軌與沙崙海水浴場，具備交通與環境優勢。初步規畫為五層樓建築，設置半戶外展演空間、可容納約250人的多功能展演廳，並導入生態、綠建築與智慧建築概念，期望成為北海岸重要的文化與教育地標。

她強調，園區將以「社區客廳」為定位，規畫台灣民主主題展覽、圖書閱覽、學術研究、社區活動及親子共讀空間，落實全齡化與通用設計理念，兼顧身心障礙者與高齡族群需求，並透過都市計畫個案變更、交通影響評估及分階段工程推動，確保資訊公開、循序完成建設。

新北市教育局校園工程營繕科長蘇柏宇表示，教育局支持中央推動民主教育園區政策，對於中央規畫使用文小六用地設置園區，地方政府將配合辦理、樂觀其成。考量原規畫文小六用地預計作為校地使用，教育局也提出配套方案，確保未來就學與教育資源配置彈性。

蘇柏宇指出，教育局建議透過都市計畫變更，將淡海國小旁的文中用地調整為文中小用地，以利未來學校垂直整併與彈性運用；同時持續推動淡海新市鎮多元教育與文化發展，包括淡海國小、淡水國中第二校區建設，以及規畫將淡海文中五用地變更為文教區，引進學校法人設置國際學校，強化區域教育特色，與民主教育園區發展方向相互呼應。

內政部國土署都市更新建設組副組長廖佳展表示，座談會所蒐集的意見，後續將區分為都市計畫、都市設計及建築設計三個層次納入參考，涉及地標特色、容積、退縮等整體發展方向，將在都市計畫與都市設計審查階段處理；建築細部與空間機能，則由館方於後續設計階段納入評估。相關草案完成後，仍將辦理公開展覽，供民眾再次提出意見，並依程序送內政部審議。

國立台灣圖書館館長曹翠英介紹園區規畫。記者張策／攝影
國立台灣圖書館館長曹翠英介紹園區規畫。記者張策／攝影
教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮，基地位於文小六用地，面積約2.57公頃。記者張策／攝影
教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮，基地位於文小六用地，面積約2.57公頃。記者張策／攝影
教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮，基地位於文小六用地，面積約2.57公頃。記者張策／攝影
教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮，基地位於文小六用地，面積約2.57公頃。記者張策／攝影

綠建築 國立台灣圖書館 淡水 國土署 淡江大橋

延伸閱讀

彰化海線新地標 伸港福安宮媽祖園區迎回寶成捐贈三尊石雕聖像

新北邀專家到校精準把脈 助攻高中生升學關鍵期

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

投入近600萬完成耐震補強 台南新市圖書館重新啟用

相關新聞

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

因應少子化，北市長蔣萬安今市政會議裁示，台北市營養午餐全面免費，家長、學校皆樂見其成，每月每個孩子可省下逾千元餐費，且孩...

捷運南北線敗部復活 新北先推中和公館線年中送交通部審議

為打破新北中永和東區往返台北市交通瓶頸，新北市政府推動「中和公館線」於去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提報中央...

總預算卡關影響TPASS搭乘？ 侯友宜稱新北已編11億元民眾別擔心

中央總預算案仍卡關，攸關大台北通勤族權益的TPASS月票是否受影響?新北市長侯友宜今出席新北捷運局活動時受訪表示，TPA...

台灣圖書館民主教育園區規畫落腳淡海 首場座談會登場

教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮，今下午在淡水崁頂活動中心舉辦學校用地變更為文教區的公開展覽座談會...

蔣萬安宣布國中小營養午餐免費 顏若芳嘆可惜…未惠及高中職

台北市長蔣萬安今市政會議宣布，台北市國中小營養午餐將全面免費，不排富。民進黨議員顏若芳說，她在去年10月，曾率先提案要求...

要花多少錢？北市國中小營養午餐免費 北市教局長曝20多億財源

台北市長蔣萬安今市政會議裁示，國中小營養午餐全面免費，教育局長湯志民表示，預估大約所需預算約20多億，盼能用財畫法支應，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。