台灣圖書館民主教育園區規畫落腳淡海 首場座談會登場

教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮，今下午在淡水崁頂活動中心舉辦學校用地變更為文教區的公開展覽座談會，說明園區規畫內容並蒐集地方意見。該案基地位於文小六用地，面積約2.57公頃，後續仍需完成用地取得及都市計畫變更等程序，相關經費尚未正式編列。立委洪孟楷、新北市議員鄭宇恩、陳家琪等藍綠民代皆到場關心。

國立台灣圖書館館長曹翠英表示，民主教育園區將以台灣民主、台灣學研究與全民閱讀為核心，結合圖書典藏、數位化典藏與AI科技，打造兼具教育、研究與公共服務功能的國家級園區。園區將延續台灣學研究、學術刊物與全國性通訊平台的推動成果，並系統性保存古籍與文獻，透過數位化典藏，確保文化資產在AI時代得以永續傳承。

曹翠英指出，淡海新市鎮人口持續成長，未來目標人口上看30萬人，園區基地鄰近淡江大橋、輕軌與沙崙海水浴場，具備交通與環境優勢。初步規畫為五層樓建築，設置半戶外展演空間、可容納約250人的多功能展演廳，並導入生態、綠建築與智慧建築概念，期望成為北海岸重要的文化與教育地標。

她強調，園區將以「社區客廳」為定位，規畫台灣民主主題展覽、圖書閱覽、學術研究、社區活動及親子共讀空間，落實全齡化與通用設計理念，兼顧身心障礙者與高齡族群需求，並透過都市計畫個案變更、交通影響評估及分階段工程推動，確保資訊公開、循序完成建設。

新北市教育局校園工程營繕科長蘇柏宇表示，教育局支持中央推動民主教育園區政策，對於中央規畫使用文小六用地設置園區，地方政府將配合辦理、樂觀其成。考量原規畫文小六用地預計作為校地使用，教育局也提出配套方案，確保未來就學與教育資源配置彈性。

蘇柏宇指出，教育局建議透過都市計畫變更，將淡海國小旁的文中用地調整為文中小用地，以利未來學校垂直整併與彈性運用；同時持續推動淡海新市鎮多元教育與文化發展，包括淡海國小、淡水國中第二校區建設，以及規畫將淡海文中五用地變更為文教區，引進學校法人設置國際學校，強化區域教育特色，與民主教育園區發展方向相互呼應。