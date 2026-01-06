蔣萬安宣布國中小營養午餐免費 顏若芳嘆可惜…未惠及高中職

台北市長蔣萬安今市政會議宣布，台北市國中小營養午餐將全面免費，不排富。民進黨議員顏若芳說，她在去年10月，曾率先提案要求市府提升北市的學生午餐補助，樂見市府積極採納，也期望藉此減輕家長的經濟壓力、讓孩子吃飽。

不過顏若芳也提到，本次的營養午餐免費政策，相當可惜的是並未惠及高中職，目前台北市高中職營養午餐平均餐費為70元，比國中小都高，且部分採取熱食部販售餐食的學校，簡餐、便當底價也多為70至80元不等，她認為，營養午餐免費政策固然立意良善，但也應考量到高中職學生以及學校供餐的多元樣態。