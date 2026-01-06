快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安宣布國中小營養午餐免費 顏若芳嘆可惜…未惠及高中職

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今市政會議宣布，台北市國中小營養午餐將全面免費，不排富。營養午餐示意圖。圖／聯合報系資料照
台北市長蔣萬安今市政會議宣布，台北市國中小營養午餐將全面免費，不排富。營養午餐示意圖。圖／聯合報系資料照

北市蔣萬安今市政會議宣布，台北市國中小營養午餐將全面免費，不排富。民進黨議員顏若芳說，她在去年10月，曾率先提案要求市府提升北市的學生午餐補助，樂見市府積極採納，也期望藉此減輕家長的經濟壓力、讓孩子吃飽。

不過顏若芳也提到，本次的營養午餐免費政策，相當可惜的是並未惠及高中職，目前台北市高中職營養午餐平均餐費為70元，比國中小都高，且部分採取熱食部販售餐食的學校，簡餐、便當底價也多為70至80元不等，她認為，營養午餐免費政策固然立意良善，但也應考量到高中職學生以及學校供餐的多元樣態。

另外，顏也提到，台北市的食安稽查人力仍嚴重不足，每人年均要扛破200案，且過往也曾爆出食材登錄不實的問題，所以在推行營養午餐免費政策的同時，也要有充足的配套措施、把食安基本功做好，才能讓學生吃得飽，也能吃得安心。

台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照

營養午餐 顏若芳 蔣萬安 北市

延伸閱讀

不排富！蔣萬安宣布營養午餐免費 藍議員：支持不標籤化孩子

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

北市國中小營養午餐免費！ 蔣萬安打造有溫度政府拋多新政

公館圓環拆除…捧蔣萬安黑白照、死亡字卡 恐嚇不起訴

相關新聞

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

因應少子化，北市長蔣萬安今市政會議裁示，台北市營養午餐全面免費，家長、學校皆樂見其成，每月每個孩子可省下逾千元餐費，且孩...

捷運南北線敗部復活 新北先推中和公館線年中送交通部審議

為打破新北中永和東區往返台北市交通瓶頸，新北市政府推動「中和公館線」於去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提報中央...

總預算卡關影響TPASS搭乘？ 侯友宜稱新北已編11億元民眾別擔心

中央總預算案仍卡關，攸關大台北通勤族權益的TPASS月票是否受影響?新北市長侯友宜今出席新北捷運局活動時受訪表示，TPA...

台灣圖書館民主教育園區規畫落腳淡海 首場座談會登場

教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮，今下午在淡水崁頂活動中心舉辦學校用地變更為文教區的公開展覽座談會...

蔣萬安宣布國中小營養午餐免費 顏若芳嘆可惜…未惠及高中職

台北市長蔣萬安今市政會議宣布，台北市國中小營養午餐將全面免費，不排富。民進黨議員顏若芳說，她在去年10月，曾率先提案要求...

要花多少錢？北市國中小營養午餐免費 北市教局長曝20多億財源

台北市長蔣萬安今市政會議裁示，國中小營養午餐全面免費，教育局長湯志民表示，預估大約所需預算約20多億，盼能用財畫法支應，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。