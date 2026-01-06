快訊

忠孝復興站主變電站爆炸案 北捷專案報告「這一處」導致

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北捷運忠孝復興站變電站爆炸起火。本報資料照片
台北捷運忠孝復興站變電站爆炸起火。本報資料照片

台北捷運站忠孝復興站的新復捷主變電站，遭到地震影響後產生爆炸，北捷今赴北市議會交通委員會專案報告，議員針對其餘11處主變電站檢修，防範未然。北捷說明，主變電站的電纜銜接型式分為A、B兩型，爆炸屬於B型，還有另一處也是相同銜接，未來將加強檢修。

黃清信報告，新復捷主變電站在去年12月27日晚間，受到4級強烈地震影響，導致28日上午，其主變壓器T相密封箱體內部電纜接頭位移，絕緣間距不足，內部電纜接頭對箱體持續放電造成短路。

他說，28日爆炸後與原廠公司會勘，分析為該電纜銜接式為B型，電纜是從天花板銜接到主變電器，距離約4.5公尺，受到地震晃動拉扯，接頭位移，引發絕緣間距不足，短路電流高溫，導致內部絕緣油裂解汽化。

黃清信也說，後續針對其餘主變壓器檢修，皆無異狀也無異常放電。另外，總計12處的主變電站，除了新復捷主變站和南港機場的義捷主變站都為B型，其餘都是電纜由下往上銜接，且固定於地板上，距離約1.2公尺的A型。

北市議員張志豪、陳炳甫、游淑慧及耿葳，分別針對異常狀態的偵測，以及剩下一款類似吊燈的B型，是否能改為較為穩固的A型，甚至是12月27日檢修時都沒狀況，卻在隔天爆炸，是多重檢測機制失靈？還是有盲點。

黃清信回應，另一款B型電纜達到重置年限，未來會銜接型式會初步改成上下縮短，並且與台電請益，如何預防潛在風險。另外，台北捷運局補充，正在興建的捷運站點都是使用A型電纜銜接，地震晃動時會比較小。

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

因應少子化，北市長蔣萬安今市政會議裁示，台北市營養午餐全面免費，家長、學校皆樂見其成，每月每個孩子可省下逾千元餐費，且孩...

捷運南北線敗部復活 新北先推中和公館線年中送交通部審議

為打破新北中永和東區往返台北市交通瓶頸，新北市政府推動「中和公館線」於去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提報中央...

總預算卡關影響TPASS搭乘？ 侯友宜稱新北已編11億元民眾別擔心

中央總預算案仍卡關，攸關大台北通勤族權益的TPASS月票是否受影響?新北市長侯友宜今出席新北捷運局活動時受訪表示，TPA...

台灣圖書館民主教育園區規畫落腳淡海 首場座談會登場

教育部規畫國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮，今下午在淡水崁頂活動中心舉辦學校用地變更為文教區的公開展覽座談會...

蔣萬安宣布國中小營養午餐免費 顏若芳嘆可惜…未惠及高中職

台北市長蔣萬安今市政會議宣布，台北市國中小營養午餐將全面免費，不排富。民進黨議員顏若芳說，她在去年10月，曾率先提案要求...

要花多少錢？北市國中小營養午餐免費 北市教局長曝20多億財源

台北市長蔣萬安今市政會議裁示，國中小營養午餐全面免費，教育局長湯志民表示，預估大約所需預算約20多億，盼能用財畫法支應，...

