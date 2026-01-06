忠孝復興站主變電站爆炸案 北捷專案報告「這一處」導致

台北捷運站忠孝復興站的新復捷主變電站，遭到地震影響後產生爆炸，北捷今赴北市議會交通委員會專案報告，議員針對其餘11處主變電站檢修，防範未然。北捷說明，主變電站的電纜銜接型式分為A、B兩型，爆炸屬於B型，還有另一處也是相同銜接，未來將加強檢修。

黃清信報告，新復捷主變電站在去年12月27日晚間，受到4級強烈地震影響，導致28日上午，其主變壓器T相密封箱體內部電纜接頭位移，絕緣間距不足，內部電纜接頭對箱體持續放電造成短路。

他說，28日爆炸後與原廠公司會勘，分析為該電纜銜接式為B型，電纜是從天花板銜接到主變電器，距離約4.5公尺，受到地震晃動拉扯，接頭位移，引發絕緣間距不足，短路電流高溫，導致內部絕緣油裂解汽化。

黃清信也說，後續針對其餘主變壓器檢修，皆無異狀也無異常放電。另外，總計12處的主變電站，除了新復捷主變站和南港機場的義捷主變站都為B型，其餘都是電纜由下往上銜接，且固定於地板上，距離約1.2公尺的A型。

北市議員張志豪、陳炳甫、游淑慧及耿葳，分別針對異常狀態的偵測，以及剩下一款類似吊燈的B型，是否能改為較為穩固的A型，甚至是12月27日檢修時都沒狀況，卻在隔天爆炸，是多重檢測機制失靈？還是有盲點。

黃清信回應，另一款B型電纜達到重置年限，未來會銜接型式會初步改成上下縮短，並且與台電請益，如何預防潛在風險。另外，台北捷運局補充，正在興建的捷運站點都是使用A型電纜銜接，地震晃動時會比較小。