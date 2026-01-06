快訊

要花多少錢？北市國中小營養午餐免費 北市教局長曝20多億財源

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
因應少子化，北市長蔣萬安今市政會議裁示，台北市營養午餐全面免費，家長、學校皆樂見其成。本報資料照片

台北市長蔣萬安今市政會議裁示，國中小營養午餐全面免費，教育局湯志民表示，預估大約所需預算約20多億，盼能用財畫法支應，預計受惠人數將近18萬人，細節目前還有待確認，預算會先在下會期第一次追加減預算編列，最快115學年上路。

北市議會下午舉行教育委員會各議員也都關心營養午餐議題，教委會第一召集人、議員張斯綱也詢問，大約預算與受惠人數。教育局長湯志民表示，台北市國中小學生約有近18萬人，目前初估預算約20多億，預計經費來源會用財畫法補助款來負擔

湯志民指出，由於現階段營養午餐餐費標準不同，預算估算方式先用平均價來計算，國小約63元、國中約67元，至於未來補助是用均價還是最高價來補助還要再研議計算。

議員秦慧珠也詢問，招標方式為何，未來是否會是由教育局統一招標？且目前政策看起來沒有排富好像變成強迫性質，萬一不想吃可否解決；議員曾獻瑩也擔憂，預算要用財畫法，但若財畫法附署不執行，營養午餐是否仍免費？

湯志民說，執行性質與過去沒有變，還是讓各校各自與廠商洽談，若學校一定的錢可以談到更好餐點，教育局也樂觀其成，預算上原則上府級會評估相關財源，只要財畫法來源穩定，就會每年固定編列，但目前補助款項尚未下來，市府會先自行編列預算支應。

議員洪婉臻也提醒，每個學校營養午餐經費不同，有些學校一餐75元，有些一餐只有60元，有些水果可以吃到草莓、藍莓，但很多學校餐費無法支應這類型水果，實際上會有落差，就算是免費也要有基準，希望午餐能夠更營養更多元。

湯志民強調，目前還有些細節部分仍要確認，包含執行方式、預算該如何編列等都還要府內規畫討論，如何讓學生能感受到有受惠、菜色變好等，依照目前時程最快115學年上路。

湯志民 營養午餐 教育局 小學生 蔣萬安

