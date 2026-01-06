快訊

「中和光復線」直達台北大巨蛋 當地里長期待：人潮、房價看漲

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
捷運「中和光復線」全長約8公里，採中運量捷運系統，以地下型式興建，自新北環狀線秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約3.1公里，於秀朗橋站（C01)、鄰近成功路與得和路口（C02)、 環河東路與福和橋路口附近（C03)及公館站（C04)等4座車站。記者黃義書／攝影
捷運「中和光復線」全長約8公里，採中運量捷運系統，以地下型式興建，自新北環狀線秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約3.1公里，於秀朗橋站（C01)、鄰近成功路與得和路口（C02)、 環河東路與福和橋路口附近（C03)及公館站（C04)等4座車站。記者黃義書／攝影

新北市爭取興建中和銜接台北市公館、東區及大巨蛋的捷運中和光復線，北市捷運局表示，依據目前評估作業階段性成果，北市東區當地里長也樂觀期程，勢必會讓商圈導入更多人流。

台北捷運局表示，新北市規畫的中和光復線，是沿用北市府原先的南北線規劃，但南北線規畫過程因環境影響說明書提報環保署審議，環評審議階段環評委員會要求辦理第二階段環境影響評估，未獲核定通過。

後來因內科發展快速，原規畫機廠用地已不敷使用，台北市中心部分車站無法設置出入口，以及無法與松山線及信義線交會轉乘等因素，且各界對此一路廊均有許多意見與建議及構想。

捷運局說，同時自民國98年文湖線、102年信義線、103年松山線陸續通車後，台北捷運路網更形擴大，交通行為改變，故將原捷運南北線路線方案及各界建議的構想方案，進行重新規畫與評估檢討，調整路線後更名為環狀線東環段，改為串聯環狀線北環段及南環段。

捷運局補充，北市府端在民國114年7月25日，委託顧問公司修訂台北捷運整體路網評估計畫，對於市議員及民眾關切的路線均將納入評估，包括社子、士林、北投、大同區域路網、淡水信義線延伸中研院、光復南北路廊等，現正積極辦理評估作業，盡早將整體路網評估報告提報中央審議。

捷運局說，依據目前評估作業階段性成果，光復南北路廊的路線是接續新北市研究成果，自新生南路三段起，沿辛亥路轉基隆路、續行光復南、北路，至國父紀念館止，可銜接板南線。

北市端、東區光武里長韓修和表示，在三年前就曾聽聞中和光復線的調整，但是之後就不了了之，現在又聽到了新北市府釋出的訊息，非常期待之後能夠再度讓東區、大巨蛋帶來一定人潮，甚至預期房價也會上漲。

韓修和說，商圈就是要交通方便，東區、大巨蛋周遭有公車、捷運、火車，尤其是捷運站點，人流已回升到疫情之前的數量，所以中和光復線若順利，勢必會帶來更多人潮，「也對雙北的交通無非是打通任督二脈。」

台北捷運 大巨蛋 中和 環狀線

