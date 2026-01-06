不排富！蔣萬安宣布營養午餐免費 藍議員：支持不標籤化孩子

台北市長蔣萬安今市政會議宣布，台北市國中小營養午餐將全面免費，不排富。綠議員簡舒培樂見，也支持不排富，但質疑這時宣布預算哪裡來，是否政策「臨時抱佛腳」？藍白議員秦慧珠、黃瀞瑩則認為應該要排富，不過詹為元支持不排富，認為不要給孩子標籤化。

蔣萬安今天市政會議表示，他決定台北的孩子從今年起，午餐免費、營養到位。要推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。

民進黨議員簡舒培說，她對國中小營養午餐免費樂觀其成，因台北市多這麼預算花在孩子身上，絕對全力支持，但現在宣布那預算的編列呢？質疑蔣萬安早就可以做的事，為什麼現在才宣布，尤其現在正在審預算，不是很尷尬？質疑是否「臨時抱佛腳、沒先做好規畫？」

國民黨議員秦慧珠則認為，營養午餐免不免費是談了20年的老問題，現在全國許多縣市都免費，台北市過去是僅中低收入戶免費，秦認為，蔣現宣布全免費，當然會引發很多討論，尤其今年選舉年，還有不排富郭台銘的孫子也免費？一定會有質疑，不過營養午餐免費最大問題還是在財源，因統籌款增加財源應該夠。

秦慧珠說，若以她個人意見，她會要求蔣萬安提政策推出的說明，因營養午餐一旦宣布免費，一定是長期要做下去，長遠財源有沒有問題，希望聽市長蔣萬安、局處的完整說法，至於高所得家庭，她認為應該要排富，應該將錢拿來做公共托育。

國民黨議員詹為元則表示，他支持不排富，因為補助一定有其基準，若有差別待遇，某種程度還是對孩子有「標籤化」。詹認為，蔣上任後，每一年都有推出新的補貼政策，是因考量台北市生活壓力大，若減輕家長負擔，也可以鼓勵年輕家庭設籍在北市，所以才提出營養午餐全面免費。

民眾黨議員黃瀞瑩認為，在少子化影響之下，任何有關兒少權益能大幅提升的政策，皆樂見其成。然而中央仍拒絕執行新版財劃法，導致地方與中央的財政僵局，對市民權益也可能受到影響，尤其教育、社福等政策方面，更需要中央地方一同支持，盼執政黨能放下一己之私，共同創造地方福祉。至於不排富，黃認為，過去監察院曾糾正教育部，這次北市的營養午餐免費政策，也應當考慮排富。