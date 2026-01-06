新北綠委吳琪銘和兒吳昇翰挺農民 1月7日送8000顆高麗菜

快訊

中央社／ 新北6日電
民進黨立委吳琪銘的兒子、新北市議員擬參選人吳昇翰（圖）。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委吳琪銘的兒子、新北市議員擬參選人吳昇翰（圖）。記者劉懿萱／攝影

民進黨立委吳琪銘的兒子、新北市議員擬參選人吳昇翰今天表示，為力挺農民過好年，將與雲林同鄉會等單位合作，明天於5處地點發送8000顆高麗菜

吳昇翰發布新聞稿表示，「自己是雲林子弟，深知農民看天吃飯的辛苦」，高麗菜進入盛產期，供過於求導致價格大幅下跌，因此，他發起的「翰你一起挺農民」活動。

吳昇翰表示，高麗菜正值口感最清甜、品質最好的盛產季，卻也是菜價最低的時候，希望透過大宗採購並免費分享方式，一方面舒緩老家農民產銷壓力，另方面也讓新北市民能共同品嚐這份來自雲林的美味，以實際行動力挺雲林菜農。

他表示，吳琪銘和他明天高麗菜發送時地為上午9時30分樹林區千歲廟、上午11時於鶯歌區中鶯集合所、下午13時30分三峽服務處發送、下午3時於頂埔清水祖師廟、下午4時於土城服務處。

農民 雲林 高麗菜 吳琪銘 民進黨

