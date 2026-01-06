蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

因應少子化，北市長蔣萬安今市政會議裁示，台北市營養午餐全面免費，家長、學校皆樂見其成，每月每個孩子可省下逾千元餐費，且孩子營養均衡可以獲得更妥善規畫，但也提醒目前各校營養午餐標準不同，市府也應做好量化標準規範午餐品質，避免比較心態出現。

北市國小校長協會理事長、明湖國小校長虞志長說，市府注重孩子健康，提供家長實質支持減輕負擔，就如何生生喝鮮乳政策一樣，全市一致性的標準，推動營養教育可更到位。

虞志長表示，統一規範午餐標準並配有公辦營養師，更能考量孩子健康、均衡飲食以及每日的營養攝取量，確保提供的食物符合營養標準，加上未來統一由中央機關支應預算，行政端也不用處理相關費用，也能相應減輕行政負擔。

北市國中家長聯合會總會長吳政鴻直言，推動營養午餐免費是趨勢，目前全台10縣市皆已推動相關政策，包含桃園市、新竹市皆已在做，每月能省下幾千元餐費對家長而言減輕相當大的負擔。

吳政鴻也提醒，目前各校營養午餐餐費標準不一，菜單內容也不同，例如是否有提供水果、牛奶或特定菜色湯品，未來免費若採教育局統一招標，是否也會影響餐點品質等，教育局應制定量化的標準來規範午餐品質，例如規定一周提供多少次水果、牛奶，以及菜色、湯的種類，避免孩子比較心態出現。