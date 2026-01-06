備戰汛期 新北84座抽水站大保養 逾1.5萬項設備檢測

汛期結束後，新北市防汛整備隨即接棒。新北市政府水利局為確保全市84座抽水站、341組機組在豪雨來臨時能即刻啟用、穩定運作，自去年12月1日起全面啟動年度大保養作業，涵蓋813座水門及18座橫移門，總檢測項目達1.5萬項，目前整體進度已超過2成，預計於115年汛期前全數完成。

水利局長宋德仁表示，每年5月至11月為防汛期間，豪雨與颱風頻繁，抽水站是城市防洪體系中不可或缺的重要基礎設施，也是守護市民生命與財產安全的第一道防線。唯有在非汛期確實落實設備維護與保養，災害發生時才能即刻發揮最大效能、有效降低災損。他強調，防洪工作沒有終點，市府將持續超前部署，打造更具韌性的防災城市，讓市民住得安心、過得踏實。

水利局指出，此次1.5萬項檢測作業極具挑戰，專業技師需深入空間狹小、油汙且昏暗的機房內部，針對微小電路、精密感應器及大型抽水渦輪逐一進行實體檢測與數據校正。由於任何細微零件偏差都可能影響防洪應變，相關人員必須在受限環境中，確保每一項設備指標皆符合嚴格規範。