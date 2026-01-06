快訊

捷運南北線敗部復活 新北先推中和公館線年中送交通部審議

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
為打破新北中永和東區往返台北市交通瓶頸，新北市政府推動「中和公館線」於去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提報中央審議。記者林媛玲／攝影
為打破新北中永和東區往返台北市交通瓶頸，新北市政府推動「中和公館線」於去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提報中央審議。記者林媛玲／攝影

為打破新北中永和東區往返台北市交通瓶頸，新北市政府推動「中和公館線」於去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提報中央審議。新北市長侯友宜今表示，此條路網原是捷運南北線，因北市於2018年取消規劃，因中永和殷切期盼重新規劃，路網從中和至北市公館，2023年也與北市達成延伸至國父紀念館共識，未來將大幅改善中永和至台北市的交通擁塞。

侯友宜及市府團隊今早前往「中和公館線」起點新北環狀線秀朗橋站視察，捷運局長李政安今簡報指出，中和光復線全長約 8公里，採中運量捷運系統，規劃地下型式興建，中和光復線新北市段(中和公館線)自新北環狀線秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約3.1公里，規劃4座車站。

李政安說，中和光復線新北市段可行性研究案2025年5月啟動，目前完成期中報告，今年開始敗部復活重新開啟，將於近日舉辦2場地方說明會，徵詢地方意見，研議併入報告，預計計劃啟動後，今年年中完成報告送中央審議。

侯友宜表示，中永和市民殷殷期待的南北線，就是中和到光復段，這一條南北線是中永和黃金捷運路線，雖在2018年北市取消規劃作業，但新北段要有先行的觀念，經過這幾年努力及前年與台北市溝通，去年開始進行可行性規劃，從新北中和到台北公館段4個站會採聯合開發模式，與居民共榮、共生、共好。

侯友宜更意有所指說，若雙北合作同心齊力， 現在汐止民生線就不是現在這個樣子，南北線也輪不到他來講，所有建設應不分黨派要同心齊力，就像新北市先做汐東線，台北市後來也同意，此案也是如此，新北先規劃中和公館段，2023年與北市溝通後也同意，未來中和光復線就能從中和一路延伸至台北國父紀念館，還能5線轉乘。

侯友宜強調，雖然這是他任內最後一年，但他有責任要把捷運中和到公館段送交通部審議。

新北市政府推動「中和公館線」於去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提報中央審議。圖／新北捷運局提供
新北市政府推動「中和公館線」於去年5月啟動可行性研究，預計今年中完成報告提報中央審議。圖／新北捷運局提供

