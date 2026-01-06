快訊

淡水古蹟博物館迎馬年 藝術裝置、市集、水陸遊程齊發

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
由藝術家陳姝里與Koh Body創作的三隻充氣馬「山海之馬」、「午日夢馬」及「淡水河馬」，即日起於淡水紅毛城正式亮相。記者張策／攝影
由藝術家陳姝里與Koh Body創作的三隻充氣馬「山海之馬」、「午日夢馬」及「淡水河馬」，即日起於淡水紅毛城正式亮相。記者張策／攝影

為迎接農曆馬年，新北市立淡水古蹟博物館馬年藝術裝置曝光，由藝術家陳姝里與Koh Body創作的三隻充氣馬「山海之馬」、「午日夢馬」及「淡水河馬」，即日起於淡水紅毛城正式亮相，以童趣造型與鮮明色彩，為新的一年注入活力與祝福。

淡水古蹟博物館自110年創辦年度品牌活動「光映淡水」以來，已成為最具代表性的文化活動之一。今年「光映淡水」以藝術裝置、音樂市集及水陸遊程為三大主軸，串聯古蹟空間、藝文展演與地方生活，讓歷史場域轉化為當代文化舞臺。其中最受矚目的藝術裝置，便是以農曆生肖「馬」為靈感，量身打造的三件大型充氣作品，造形可愛、色彩鮮豔，拉近藝術與觀眾的距離，深受親子族群喜愛，展期自即日起至2月28日止。

除藝術裝置外，淡古也將於1月10日、11日每日上午10時30分至下午5時30分，在淡水紅毛城舉辦「河光集市」。活動首次集結淡水在地茶鋪、陶藝、玻璃、編織等20攤手工藝品牌，並邀請同為河港城市、來自日本岡山的選品店來臺共襄盛舉，現場另安排大提琴家李東熙、療癒女聲嶼浵、DJ林貓王與靈魂女聲薛詒丹輪番演出，為百年古蹟注入嶄新藝文能量。

活動期間也同步推出期間限定的聯名餅乾禮盒，以淡水紅毛城及充氣馬造形為設計，限量40組，兼具收藏與送禮價值。

此外，淡水古蹟博物館與十三行博物館共同策畫的「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程獲得熱烈回響，首發團場場額滿。下一梯次行程將於明上午10時起開放線上報名，成功報名並實際參與者，還可獲得專屬訂製的「漫遊水岸徽章套組」1組。

