總預算卡關影響TPASS搭乘? 侯友宜稱新北已編11億元民眾別擔心

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北捷運局活動時受訪表示，TPASS今年新北已編列11億元，絕對不會讓搭乘大眾運輸的民眾權益受損。記者林媛玲／攝影
中央總預算案仍卡關，攸關大台北通勤族權益的TPASS月票是否受影響?新北市長侯友宜今出席新北捷運局活動時受訪表示，TPASS今年已編列11億元，面對中央預算遲遲未下來，市府會按照預算法先行動支，絕對不會讓搭乘大眾運輸的民眾權益受損，無論新北、台北跟桃園面對這種狀況都有因應，不會因中央撥款較遲受影響，市府會做好配套規劃。

另針對中央總預算僵局，賴清德總統與行政院長卓榮泰準備下鄉宣講，國民黨立院黨團指賴以總預算案對在野黨發動攻擊甚至造謠，對此，侯友宜則表示，他認為不管是總統、院長，如何跟在野黨充分溝通跟說明，快速解決總預算，這是一個課題，面對立法院要能夠互相包容跟尊重，趕快面對問題，實際去做好溝通協調才是最重要。

