影／捷運中和到公館設4站 侯友宜：重要黃金路線
新北市長侯友宜上午前往新北環狀線秀朗橋站出席捷運「中和光復線新北市段」（中和公館線）可行性研究規畫路線視察，聽取新北捷運工程局推動進度報告。了解路線規畫及推動進度，未來連接台北市段，就能一路延伸至國父紀念館。
「中和公館線」捷運工程，有助中、永和東區往返台北市的交通。新北市政府也於2025年5月正式啟動可行性研究，預計今年中完成報告，提報中央審議。捷運「中和光復線」全長約8公里，採中運量捷運系統，以地下型式興建，自新北環狀線秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約3.1公里，於秀朗橋站（C01)、鄰近成功路與得和路口（C02)、 環河東路與福和橋路口附近（C03)及公館站（C04)等4座車站。
侯友宜受訪表示，這是新北中、永和市民期待的南北線，就是中和到光復；是一個很重要的路線，黃金捷運路線。侯友宜指，中和到公館的捷運路線長達3.1公里，總共有4站，完全採地下行。現在所在的環狀線的秀朗站，和中和公館線是銜接的，這裡已經預留通道。
侯友宜接著說明，從秀朗站到公館站，這四個站都採地下型、聯合開發的模式。與市民共融、共生、共好。將有效紓解中永和到台北，或是台北到中永和的交通流量，不要讓車流塞在福和橋、中正橋上。
