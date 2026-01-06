北市推動信維整宅公辦都更 啟動招商徵出資廠商

台北市都更處今天表示，因產權複雜曾被形容為台北版九龍城寨的信維整宅，由台北住都中心擔任此案實施者，預定今年中徵求出資廠商，以公私協力推動此公辦都更案。

台北市都市更新處以新聞資料表示，在信義路、大安路交會的精華地段，並鄰近台北101與大安森林公園的信維大樓於1971年完工，此大樓原為安置公共工程拆遷戶的整建住宅，當時規劃490戶小坪數店住混合空間。

都更處提到，隨時代變遷，信維整宅居住空間老化，浮現安全與衛生風險，過去曾被外界形容此處為台北版九龍城寨。加上戶數多、產權複雜，因500名以上所有權人意見整合不易，多年來遲未能突破困境進行都更。

都更處表示，台北市政府積極推動公辦都市更新政策，針對屋齡50年的信維整宅邁出關鍵一步。市府已在去年12月底拍板由台北市住宅及都市更新中心擔任此案實施者，並啟動招商前置作業。

都更處表示，雖此案實施者是台北市住都中心，但仍需要民間建商助力如營造、資金挹注等。後續將依住戶需求研擬招商文件、辦理地區說明會等程序，預計今年中徵求出資者，盼以公私協力推動此公辦都更案。

都更處表示，為加速信維整宅可順利公辦都更，市府自2020年起進場協助，2023年啟動走動式駐點服務等程序，並分階段調查住戶意願，最終整合超過9成以上住戶意願，去年底同意由北市住都中心擔任此案實施者。

都更處表示，信維整宅是水源、斯文里、南機場整宅後，市府推動公辦都更重建的指標案例。若後續程序順利，將可改善居住品質與公共設施，並以漸進式都更模式帶動周邊環境升級。