快訊

作家朱天文談侯孝賢失智後近況 揭2016年「出現病徵」一幕

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

聽新聞
0:00 / 0:00

疑醉酒在路邊砸酒瓶嚇壞路人 北市環保局調監視器逮人罰2400元

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
信義區有民眾疑飲酒失控，在路邊砸酒瓶，環保局接獲通報也調閱監視器追兇，抓到一名行為人，經到案說明後，依法裁罰2400元。圖／環保局提供
信義區有民眾疑飲酒失控，在路邊砸酒瓶，環保局接獲通報也調閱監視器追兇，抓到一名行為人，經到案說明後，依法裁罰2400元。圖／環保局提供

信義區有民眾疑飲酒失控，在路邊砸酒瓶，民眾錄下影片男子撿起酒瓶，往地上猛砸，玻璃四散相當危險，環保局接獲通報到現場清理後，也調閱監視器追兇，抓到一名行為人，經到案說明後，依法裁罰2400元。

日前有民眾在松壽路20項疑酒後失控，持酒瓶在路上丟擲，行為相當脫序、危險，有民眾目擊把影片拍下，放上社群，只見2名男子撿起地面散落的玻璃酒瓶，輪流朝馬路丟擲，現場不斷傳出玻璃破裂聲，就連旁邊外籍人士經過，都相當驚訝。

環保局接獲通報後，第一時間也派員清理現場，並展開調查至警察局信義分局調閱監視畫面，透過警用監視系統查獲1名違規行為人，並經到案通知說明後，依違反廢棄物清理法第27條規定告發，從裁罰2400元。

環保局強調，手亂丟垃圾及酒瓶，除造成環境髒亂，最高可處6000元罰鍰外，也會造成公共危險甚至賠償損壞，民眾如發現有汙染行為，可撥打1999市民熱線通報，共同維護市容環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

信義區有民眾疑飲酒失控，在路邊砸酒瓶，環保局接獲通報也調閱監視器追兇，抓到一名行為人，經到案說明後，依法裁罰2400元。圖／環保局提供
信義區有民眾疑飲酒失控，在路邊砸酒瓶，環保局接獲通報也調閱監視器追兇，抓到一名行為人，經到案說明後，依法裁罰2400元。圖／環保局提供

環保局 失控 影片

延伸閱讀

國道4號橋下鳥棲息糞便落地面遇雨滑騎士摔車 會勘尋解方

總預算未審恐衝擊TPASS 基北北桃1/12開會討論

嬰幼兒食品重金屬超標卻未揭露？ 北市法務局籲：業者應主動下架

影／台南城西掩埋場近1年來已3度起火 今再傳火警燃燒二大垃圾堆

相關新聞

老公寓防盜門被迫拆 新北議員促公安申報要有彈性

中央修改去年修改建築技術規則，要求6層以上集合住宅辦理「建築物公共安全申報」，不少老舊公寓防盜門都被要求拆除，引發民怨，...

淡水古蹟博物館迎馬年 藝術裝置、市集、水陸遊程齊發

為迎接農曆馬年，新北市立淡水古蹟博物館馬年藝術裝置曝光，由藝術家陳姝里與Koh Body創作的三隻充氣馬「山海之馬」、「...

總預算卡關影響TPASS搭乘? 侯友宜稱新北已編11億元民眾別擔心

中央總預算案仍卡關，攸關大台北通勤族權益的TPASS月票是否受影響?新北市長侯友宜今出席新北捷運局活動時受訪表示，TPA...

疑醉酒在路邊砸酒瓶嚇壞路人 北市環保局調監視器逮人罰2400元

信義區有民眾疑飲酒失控，在路邊砸酒瓶，民眾錄下影片男子撿起酒瓶，往地上猛砸，玻璃四散相當危險，環保局接獲通報到現場清理後...

不是加班費...北市5家企業違反勞基法1規定遭罰最高45萬

北市勞動局公布最新違反勞基法企業名單，去年11月共116家遭裁處，總金額776萬元，其中「富士達股份有限公司」、「愛的世...

北市整宅公辦都更 斯文一期將加速

北市長蔣萬安推都更八箭，北市都更案近3年是過去8年案量的2.3倍，不過整宅公辦都更進度仍慢，斯文里一期尚在整合，地方盼加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。