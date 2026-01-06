聽新聞
疑醉酒在路邊砸酒瓶嚇壞路人 北市環保局調監視器逮人罰2400元
信義區有民眾疑飲酒失控，在路邊砸酒瓶，民眾錄下影片男子撿起酒瓶，往地上猛砸，玻璃四散相當危險，環保局接獲通報到現場清理後，也調閱監視器追兇，抓到一名行為人，經到案說明後，依法裁罰2400元。
日前有民眾在松壽路20項疑酒後失控，持酒瓶在路上丟擲，行為相當脫序、危險，有民眾目擊把影片拍下，放上社群，只見2名男子撿起地面散落的玻璃酒瓶，輪流朝馬路丟擲，現場不斷傳出玻璃破裂聲，就連旁邊外籍人士經過，都相當驚訝。
環保局接獲通報後，第一時間也派員清理現場，並展開調查至警察局信義分局調閱監視畫面，透過警用監視系統查獲1名違規行為人，並經到案通知說明後，依違反廢棄物清理法第27條規定告發，從裁罰2400元。
環保局強調，手亂丟垃圾及酒瓶，除造成環境髒亂，最高可處6000元罰鍰外，也會造成公共危險甚至賠償損壞，民眾如發現有汙染行為，可撥打1999市民熱線通報，共同維護市容環境。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
