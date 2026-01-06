老公寓防盜門被迫拆 新北議員促公安申報要有彈性

中央修改去年修改建築技術規則，要求6層以上集合住宅辦理「建築物公共安全申報」，不少老舊公寓防盜門都被要求拆除，引發民怨，新北市議員周勝考在議會質詢，盼市府工務局在確保公共安全的大前提下，主動向中央反映基層困難，研議具彈性的解套方案。工務局長馮兆麟指出，目前仍在輔導期內，允諾跟中央再行討論相關配套。

2021年高雄「城中城」大樓大火造成的慘重傷亡，內政部國土署為避免樓梯間雜物堆積與防火門阻逃生，下修公安申報門檻，從原本的16層以上住宅，逐年下修至8層及6層以上集合住宅，並將樓梯間避難動線列為查核重點。

周勝考說，依據建築技術規則規定，面向樓梯平台的門扇開啟半徑不得與樓梯寬度的迴轉半徑相交，這項規定導致許多早期興建、空間狹小的舊式公寓，向外開啟的防盜鐵門因佔用樓梯平台空間，被判定為「不合格」，住戶若不拆除或改善，將面臨6萬至30萬元的鉅額罰鍰。

周勝考說，法令立意良善，但執行面卻存在窒礙難行，當年建物內門多配置防盜功能脆弱的喇叭鎖，民眾為求居家安全，加裝防盜鐵門已成為長年累月的歷史共業，如今政府要求一夕之間全面改裝防火門，在新舊門框尺寸、空間調配與缺工缺料等，實務執行上確實存在極大難度。

周勝考也說，萬戶舊式公寓住戶因法令要求拆除或改善向外開啟的防盜鐵門，民眾面臨沈重的修繕負擔，有經濟能力或住家內部空間足夠者或能改善，但對於許多高齡長者或經濟弱勢家庭而言，是極大的開銷，為求合格只能拆除鐵門，如同居家門戶大開，造成治安危機。

且公安申報需整棟樓全數合格方能過關，若有一戶無法負擔或拒絕配合，整棟住戶都將受罰。這導致管委會與居民間爭執不斷，甚至引發嚴重的鄰里衝突。

周勝考呼籲，在不影響核心避難安全的前提下，希望市府工務局向內政部反映地方實務上的困難，研議更具彈性且兼顧安全與民情的執行準則。

工務局長馮兆麟指出，目前仍在輔導期內，中央持續與地方討論中，允諾跟中央反映。