不是加班費...北市5家企業違反勞基法1規定遭罰最高45萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局公布最新違反勞基法企業名單，去年11月共116家遭裁處，總金額776萬元。圖／本報系資料照片
北市勞動局公布最新違反勞基法企業名單，去年11月共116家遭裁處，總金額776萬元，其中「富士達股份有限公司」、「愛的世界股份有限公司」、「萊爾富國際股份有限公司」、「樵順實業有限公司」及「金士盟實業股份有限公司」遭罰45萬元最高。

勞動局表示，違反勞基法裁罰事業單位，主要違法態樣前5名，仍分別為未依規定給予勞工例假日或休息日，計28家（16.37％）；未依法給付平日延長工時工資，計20家（11.69％）、工資未全額給付，計19家（11.11％）；延長勞工工時超過法令規定，計14家（8.18％）；未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計13家（7.6％）。

局長王秋冬表示，本次計有「富士達股份有限公司」等多家公司未依法足額提撥勞工退休金，呼籲公司應積極主動足額提撥勞工退休準備金，以保障勞工退休權益。

勞動局將持續透過各項專案檢查，監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益。雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，也應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

